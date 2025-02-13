У Трампа планируют обнародовать список клиентов Джеффри Эпштейна

Обнародовать список президента просят политики, которые хотят знать, кто был непосредственно вовлечен в сеть покойного Эпштейна по торговле людьми.

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В администрации президента США Дональда Трампа решила рассекретить ряд федеральных секретов, среди которых файлы, связанные с 11 сентября, убийством Джона Кеннеди и наблюдениями НЛО. Также в этом перечне есть список "клиентов" бизнесмена Джеффри Эпштейна, который покончил с собой после обвинений в педофилии и торговле людьми, сообщает The Times.

Глава Белого дома назначил конгрессмена Анну Паулину Луну руководителем группы, которая этим и займется. По информации издания, об обнародовании этого списка президента настоятельно просили политики, поскольку это раскроет, кто был непосредственно вовлечен в предполагаемую сеть покойного финансиста по торговле людьми.

В настоящее время неясно, отличается ли список клиентов от черной книги Эпштейна, которая ранее была обнародована на судебных слушаниях. В ней упоминаются принц Эндрю, Билл Клинтон и сам Трамп. При этом нет никаких намеков на какие-либо правонарушения с их стороны.

Президент США ранее заявлял, что он поссорился с Эпштейном в 1990-х годах, до того, как сексуальный преступник был арестован за принуждение девушек к сексу в 2008-м. Хотя они оба были жителями Палм-Бич, Трамп отрицал, что когда-либо посещал дом Джеффри на Американских Виргинских островах и ничего не знал о сексуальном насилии над женщинами и девушками.

"К счастью, я никогда не был на его острове, но многие люди там были", – заявлял он, добавив, что в бортовых журналах частного самолета Эпштейна экс-президент США Билл Клинтон указан как пассажир. Тот все отрицает.

Джеффри покончил с собой в августе 2019 года, ожидая суда по новым обвинениям в торговле девочками-подростками. Его бывшая девушка Гислейн Максвелл была привлечена к ответственности за ее роль в вербовке несовершеннолетних жертв и приговорена к 20 годам лишения свободы в декабре 2021 года.

Ранее Фокус писал, что ждет принца Эндрю после обнародования "файлов Эпштейна". Из-за связей с педофилом брат короля понес огромные репутационные потери и был лишен ряда привилегий.