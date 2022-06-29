Гислейн Максвелл, сообщницу покойного Эпштейна, осудили на 20 лет

Гислейн осудили за помощь финансисту Джеффри Эпштейну в растлении несовершеннолетних и сексуальном насилии

Федеральный суд Манхэттена приговорил Гислейн Максвелл к 20 годам тюрьмы. Светская львица и близкая подруга финансиста Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме, была признана виновной по пяти пунктам обвинения из шести, включая самый серьезный — сексуальная эксплуатация несовершеннолетних. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Присяжные осудили ее за то что в течении 10 лет, с 1994 по 2004 год она вербовала для Эпштейна девочек-подростков и склоняла четырех из них к сексуальным контактам с Джеффри и его гостями.

Напомним, 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в нью-йоркской тюрьме в 2019 году, ожидая суда по делу о торговле людьми.

Свидетелями обвинения в суде выступили четыре женщины. Всем им было от 14 до 18 лет, когда, как они утверждают, Максвелл приводила их к Эпштейну, и сама участвовала в оргиях.

Адвокаты Максвелл считали, что максимальный срок для нее не должен превышать пяти с небольшим лет, поскольку она уже провела в тюрьме значительное время. Обвинитель требовал не менее 30 лет.

Сама Гислейн Максвелл не признает вину и считает, что она расплачивается за грехи Эпштейна, ведь пока он был жив, его жертвы не упоминали о роли Гислейн.

Максвелл арестовали в июле 2020 года, когда она скрывалась в небольшом имении в штате Нью-Гэмпшир. До этого она продала таунхаус на Манхэттене. Ей неоднократно отказывали в освобождении под залог. А ее адвокаты заявляли, что ее содержат в ужасных условиях. Незадолго до суда ее перевели в камеру для заключенных, склонных к самоубийству, хотя она уверяла, что не собирается лишать себя жизни. Срок Максвелл будет отбывать в федеральной тюрьме, получившей название "Клуб ФРС". Там довольно комфортабельные условия: заключенные могут занимать спортом, посещать библиотеку и передвигаться по территории.

[ + – ] Федеральная тюрьма, где будет отбывать срок Гислейн Максвелл Фото: Скриншот

На суде, одна из свидетельниц и жертв Эпштейна, 37-летняя Сара Рэнсом рассказала, что дважды пыталась покончить с собой, когда фактически оказалась в секс-рабстве на острове Эпштейна Сент-Литл-Джеймс на Виргинских островах США.

Тогда Саре было 22 года, она рассказала, что даже пыталась спрыгнуть со скалы, но Максвелл поймала ее и затолкала к Джеффри, который ее изнасиловал.

"Я была не более чем секс-игрушкой с сердцебиением и душой, которая развлекала Эпштейна, Максвелл и других", — рассказала Сара.

Кто такая Гислейн Максвелл

Гислейн Максвелл родилась под Парижем в 1961 году. Она — младшая из девяти детей знаменитого газетного магната Роберта Максвелла.

Роберт родился в закарпатском Солотвино в еврейской семье, бежал с семьей во Францию. Воевал во время Второй мировой войны, участвовал в высадке в Нормандии.

[ + – ] Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн Фото: Getty Images

После войны перебрался в Великобританию и основал издательство "Пергамон пресс". Он сотрудничал с советским издательством Международная книга за что был весьма нелюбим в Британии. Погиб во время прогулки на яхте. И уже после его смерти выяснилось, что он присвоил 600 миллионов долларов из пенсионных фондов и капиталов дочерних компаний, вследствие чего под суд попали два его сына и несколько сотрудников.

Гислейн оказалась нищей, ей пришлось работать в сфере недвижимости, где она и встретила Эпштейна. Он ценил ее за полезные связи. Она даже была среди гостей на свадьбе дочки Билла Клинтона.

Считается, что именно Гислейн познакомила принца Эндрю с 17-летней Вирджинией Робертс в 2001 году. Принц отрицает, что у него был секс с девушкой, она утверждает обратное.

После самоубийства Эпштейна выяснилось, что девушек к нему доставляли на борту его собственного самолета, который называли "Экспресс Лолита". Сейчас самолет стоит брошенным.