За растление малолетних: в Москве арестовали 85-летнего игумена монастыря — СМИ (видео)

Двое бывших воспитанников из женского монастыря заявили о насилии со стороны священнослужителя Анатолия Суворова. Во время обыска полиция нашла у него электронные носители с детской порнографией.

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В российском городе Орехово-Зуево Московской области в пятницу, 13 января, арестовали 85-летнего игумена женского монастыря Святой Живоначальной Троицы (относится к Истинной православной церкви) Анатолия Суворова. Его подозревают в растлении малолетних. Об этом сообщает издание Mash.

Как уточняется, двое бывших воспитанников монастыря 18 и 23 лет рассказали, что в 2016-2017 годах подверглись сексуальному насилию со стороны Суворова. На тот момент им было 12 и 17 лет соответственно.

О преступных действиях со стороны священника стало известно осенью прошлого года. Игумен поссорился со своим помощником Антоном К., выгнал его из монастыря и заявил в полицию, что тот якобы украл 1,5 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали парня, и во время допроса он рассказал о сексуальном насилии над детьми со стороны священника. По его словам, Суворов целенаправленно забирал детей из российских детских домов в монастырь.

Полиция пообщалась с двумя бывшими воспитанниками, чьи имена прозвучали в ходе допроса, и они подтвердили факт изнасилования.

9 января силовики провели обыск у игумена. В результате у него обнаружили системные блоки, карты памяти, CD и DVD диски с записями детской порнографии.

В случае если его вина будет доказана, игумену грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 10 января в российском Краснодаре начался суд над супругами, которых подозревают в убийстве своего 5-летнего сына. Тело мальчика нашли в июне прошлого года, на его теле обнаружили следы от 38 ударов разными предметами.

3 ноября в Москве нашли расчлененное женское тело. По подозрению в убийстве задержали 89-летнего супруга погибшей.