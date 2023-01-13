За розбещення малолітніх: у Москві заарештували 85-річного ігумена монастиря — ЗМІ (відео)

Двоє колишніх вихованців із жіночого монастиря заявили про насильство з боку священнослужителя Анатолія Суворова. Під час обшуку поліція знайшла у нього електронні носії з дитячою порнографією.

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У російському місті Орєхово-Зуєво Московської області в п'ятницю, 13 січня, заарештували 85-річного ігумена жіночого монастиря Святої Живоначальної Трійці (стосується Істинної православної церкви) Анатолія Суворова. Його підозрюють у розбещенні малолітніх. Про це повідомляє видання "Mash".

Як уточнюється, двоє колишніх вихованців монастиря 18 та 23 років розповіли, що у 2016-2017 роках зазнали сексуального насильства з боку Суворова. На той момент їм було 12 та 17 років відповідно.

Про злочинні дії з боку священника стало відомо восени минулого року. Ігумен посварився зі своїм помічником Антоном К., вигнав його з монастиря і заявив поліції, що той нібито вкрав 1,5 млн рублів. Співробітники правоохоронних органів затримали хлопця і під час допиту він розповів про сексуальне насильство над дітьми з боку священника. За його словами, Суворов цілеспрямовано забирав дітей із російських дитячих будинків до монастиря.

Поліція поспілкувалася з двома колишніми вихованцями, чиї імена пролунали під час допиту, і вони підтвердили факт зґвалтування.

9 січня силовики провели обшук в ігумена. У результаті виявили системні блоки, карти пам'яті, CD і DVD диски із записами дитячої порнографії.

Якщо його вина буде доведена, ігумену загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, 10 січня в російському Краснодарі розпочався суд над подружжям, якого підозрюють у вбивстві свого 5-річного сина. Тіло хлопчика знайшли у червні минулого року, на його тілі виявили сліди від 38 ударів різними предметами.

3 листопада у Москві знайшли розчленоване жіноче тіло. За підозрою у вбивстві затримали 89-річного чоловіка загиблої.