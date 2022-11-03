Не лише Пітер: у Москві знайшли розчленоване жіноче тіло, затримано 89-річного чоловіка (відео)

Частини тіла знайшли під вікнами багатоповерхового будинку на північному заході столиці. Поліція затримала чоловіка вбитої — вдома знайшлися й інші останки жінки.

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У Москві на вулиці Маршала Тухачевського під вікнами багатоповерхового жилого будинку знайшли частини жіночого тіла. Поліція затримала 89-річного чоловіка вбитої росіянки. Про це повідомляє агентство "РИА Новости" з посиланням на старшу помічницю керівника московського главку СК РФ Юлію Іванову.

Розчленоване тіло жінки знайшли сьогодні, 3 листопада, на північному заході російської столиці.

За даними слідства, встановлено підозрюваного у вбивстві та розчленуванні — це її чоловік 1933 року народження. В їхній квартирі також виявлено останки жінки.

Слідчий комітет у Москві порушив кримінальну справу, обставини того, що сталося, ще з'ясовуються.

Як пише російський паблік Mash, наразі підозрюваний у вбивстві не зізнається. Московський слідчий комітет перевірить його на осудність.

Нагадаємо, сьогодні у Санкт-Петербурзі біля Іжорського ставка у приміському Колпінському районі виявили сумку з відрізаними жіночими ногами. За попередніми даними, фрагменти жіночого тіла були у воді до двох тижнів. Особа жертви, як і деталі події, встановлюються.

У листопаді 2019 року у Санкт-Петербурзі затримали викладача Санкт-Петербурзького державного університету Олега Соколова. Він убив свою ученицю Анастасію Єщенко, розчленував її тіло і спробував утопити останки у річці. Після затримання Соколов зізнався у вбивстві.