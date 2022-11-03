"Столиця розчленування": у Санкт-Петербурзі знайшли сумку з відрізаними жіночими ногами

За попередніми даними, фрагменти жіночого тіла були у воді до двох тижнів. Особу жертви, як і деталі події, встановлюють.

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У Санкт-Петербурзі біля Іжорського ставка в приміському Колпінському районі виявили страшну знахідку — під час прибирання території знайшли чорну сумку, всередині якої лежали відрізані ноги жінки. Про це повідомляє видання "КП-Петербург".

На останки натрапили співробітники міського екологічного підприємства "Екобуд", які, зокрема, займаються очищенням річок, каналів та інших водойм. Про свою знахідку вони одразу повідомили в поліцію.

"О 12:27 до поліції надійшло повідомлення, що під час очищення Іжорського ставка в місті Колпіно з води вилучили чорну сумку, в якій лежать фрагменти жіночих ніг", — ідеться в повідомленні.

Силовики, слідчі та судмедексперти негайно виїхали на місце події. Криміналісти визначили, що сумка зі фрагментами жіночого тіла пробула у воді до двох тижнів. Після попереднього огляду останки були відправлені в морг для ретельнішого дослідження.

Повідомляється, що решту тіла жінки шукає поліція, яка також спробує встановити особу жертви. За фактом того, що сталося, Головне управління Слідчого комітету Росії в Санкт-Петербурзі порушило справу про вбивство.

Як у Росії з'явився "Розчленград"

У матеріалі російської газети "Погляд" ідеться про те, як місто на Неві стало "столицею розчленування". Деякі місцеві жителі охрестили своє місто "Розчленградом", оскільки в Пітері сталося гучне вбивство аспірантки СПбГУ Насті Єщенко відомим істориком Олегом Соколовим.

Оглядачі зазначають, що подібні злочини відбуваються в багатьох російських містах, але саме в Санкт-Петербурзі, який має "ефектну" кримінальну спадщину, гучні злочини одразу розлітаються на меми.

Картину доповнюють репортажі ЗМІ, наявність безлічі водойм, де можна замести сліди злочинів, і товсті стіни міських будівель, через які важко щось почути.

"За стінкою можуть влаштовувати вечірку чи скандал, грати у пінг-понг, стріляти чи розчленовувати – сусіди не почують", — зазначають оглядачі.

У матеріалі також ідеться про те, що Петербург неформально називався кримінальною столицею. Існує думка, що "культурну" версію вигадали та розтиражували політтехнологи під час губернаторства Валентини Матвієнко. Тепер же репутація міста набуває нових відтінків — гості північної столиці РФ викладають фото в соцмережах підписують не інакше, як "приїхав у столицю розчленування" й у відповідь отримують коментарі: "Щось ти підозріло цілий!'

Раніше повідомлялося, що в Санкт-Петербурзі 4 вересня піроман кинув в автобус пляшку із запальною сумішшю. У цей момент у салоні перебували пасажири, але люди не постраждали.