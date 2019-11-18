Российский историк-расчленитель попытался заколоть себя кортиком на следственном эксперименте, – СМИ

В настоящее время Соколов "чувствует себя прекрасно"

Российский историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве и расчленении своей любовницы Анастасии Ещенко, попытался ранить себя на следственном эксперименте.

Об этом изданию "Невские новости" сообщил источник в российских правоохранительных органах.

По данным СМИ, инцидент произошел 15 ноября, когда Соколов показывал, как убил и расчленил свою любимую женщину. В целях чистоты эксперимента с историка сняли наручники, после чего он схватил лежащий на столе кортик. Сопровождавшие его сотрудники тут же предотвратили суицид Соколова. Отмечается, что на нем были бронежилет и защитный шлем.

Как сообщает издание РБК со ссылкой на пресс-службу ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время Соколов, попытавшийся ранить себя кортиком, "чувствует себя прекрасно".

В ведомстве отказались от дальнейших комментариев, добавив, что не будут подтверждать или опровергать факт данного инцидента. В СИЗО № 1 "Кресты" Санкт-Петербурга не смогли предоставить оперативный комментарий. Адвокат Соколова Александр Почуев также отказался говорить о случившемся, сославшись на "траур после похорон убитой аспирантки".

Кандидат исторических наук Олег Соколов считается специалистом по военной истории, а в частности истории наполеоновских войн. Соколов считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. За научную и общественную деятельность награжден орденом Почетного легиона.

Как ранее сообщал Фокус:

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке отрезанные части тела Анастасия Ещенко. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

Известный в России историк Евгений Понасенков заявил, что давно предупреждал руководство ВУЗа, в котором работал расчленивший свою ученицу преподаватель Олег Соколов, что этот педагог опасен для жизни девушки.

Анастасия Ещенко, в убийстве и расчленении которой признался Олег Соколов, была застрелена из обреза во сне.