"Столица расчлененки": в Санкт-Петербурге нашли сумку с отрезанными женскими ногами

По предварительным данным, фрагменты женского тела находились в воде до двух недель. Личность жертвы, как и детали происшествия устанавливаются.

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В Санкт-Петербурге возле Ижорского пруда в пригородном Колпинском районе обнаружили страшную находку — во время уборки территории была найдена черная сумка, внутри которой лежали отрезанные ноги женщины. Об этом сообщает издание "КП-Петербург".

На останки наткнулись сотрудники городского экологического предприятия "Экострой", которые, в том числе, занимаются очисткой рек, каналов и прочих водоемов. О своей находке они сразу сообщили в полицию.

"В 12:27 в полицию поступило сообщение, что при очистке Ижорского пруда в городе Колпино из воды извлечена черная сумка, в которой лежат фрагменты женских ног", — говорится в сообщении.

Силовики, следователи и судмедэксперты немедленно выехали на место происшествия. Криминалисты определили, что сумка с фрагментами женского тела пробыла в воде до двух недель. После предварительного осмотра останки были отправлены в морг для более тщательного исследования.

Сообщается, что остальные части тела женщины ищет полиция, которая также попытается установить личность жертвы. По факту произошедшего Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило дело об убийстве.

Как в России появился "Расчленград"

В материале российской газеты "Взгляд" говорится о том, как город на Неве стал "столицей расчлененки". Некоторые местные жители окрестили свой город "Расчленградом", так как в Питере произошло нашумевшее убийство аспирантки СПбГУ Насти Ещенко известным историком Олегом Соколовым.

Обозреватели отмечают, что подобные преступления происходят во многих российских городах, но именно в Санкт-Петербурге, который имеет "эффектное" криминальное наследие, громкие преступления сразу разлетаются на мемы.

Картину дополняет репортажи СМИ, наличие множества водоемов, где можно замести следы преступлений и толстые стены городских строений, через которые трудно что-либо услышать.

"За стенкой могут устраивать вечеринку или скандал, играть в пинг-понг, стрелять или расчленять – соседи не услышат", — отмечают обозреватели.

В материале также говорится о том, что Петербург неформально именовался криминальной столицей. Бытует мнение, что "культурную" версию придумали и растиражировали политтехнологи в губернаторство Валентины Матвиенко. Теперь же репутация города приобретает новые оттенки — гости северной столицы РФ выкладывают фото в соцсетях подписывают не иначе, как "приехал в столицу расчлененки" и в ответ получают комментарии: "что-то ты подозрительно цел!ʼ

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 4 сентября пироман бросил в автобус бутылку с зажигательной смесью. В этот момент в салоне находились пассажиры, но люди не пострадали.