"Чтобы он горел": в Санкт-Петербурге пироман бросил в автобус "коктейль Молотова" (видео)

Россиянин швырнул в автобус, в салоне которого находились пассажиры, бутылку с зажигательной смесью. Задержанный сказал полиции, что у него "троллейбусофобия".

4 сентября в Санкт-Петербурге мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью под колеса проезжавшего автобуса. Об этом на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" сообщило главное управление МВД России по Санкт-Петербургу.

В салоне транспортного средства в этот момент находились пассажиры, однако люди не пострадали. Сам злоумышленник скрылся с места происшествия.

Водитель автобуса сообщила о случившемся полиции, после чего начались поиски прохожего.

Сегодня питерские правоохранители проинформировали, что задержали пиромана. Им оказался 32-летний безработный местный житель. Видео с его допросом было опубликовано в интернете.

"Цель была – чтобы он [бензин] горел", – говорит мужчина, отвечая на вопрос о целях поджога.

Также задержанный на видео подчеркивает, что "слишком долго был взрослым" и сообщает, что у него "троллейбусофобия".

Во время обыска в доме у подозреваемого полиция обнаружила бутылки с растворителем и бензином, а также следы экспериментов с горючими жидкостями.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Напомним, в Санкт-Петербургу в контейнере с бананами нашли 50 кг кокаина, который приехал в РФ из Эквадора на борту судна "Керес Фри". Наркотики, расфасованные в 50 брикетов, обнаружили на овощебазе. Правоохранители надеялись дождаться наркоторговцев, но те так и не явились за своим грузом.

Ранее в Санкт-Петербурге зарезали известную тиктокершу и порноактрису Анастасию Гришман. В убийстве девушке признался ее бойфренд, который после ссоры с возлюбленной нанес ей шесть ножевых ранений.