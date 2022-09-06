"Чтобы он горел": в Санкт-Петербурге пироман бросил в автобус "коктейль Молотова" (видео)
Россиянин швырнул в автобус, в салоне которого находились пассажиры, бутылку с зажигательной смесью. Задержанный сказал полиции, что у него "троллейбусофобия".
4 сентября в Санкт-Петербурге мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью под колеса проезжавшего автобуса. Об этом на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" сообщило главное управление МВД России по Санкт-Петербургу.
В салоне транспортного средства в этот момент находились пассажиры, однако люди не пострадали. Сам злоумышленник скрылся с места происшествия.
Водитель автобуса сообщила о случившемся полиции, после чего начались поиски прохожего.
Сегодня питерские правоохранители проинформировали, что задержали пиромана. Им оказался 32-летний безработный местный житель. Видео с его допросом было опубликовано в интернете.
"Цель была – чтобы он [бензин] горел", – говорит мужчина, отвечая на вопрос о целях поджога.
Также задержанный на видео подчеркивает, что "слишком долго был взрослым" и сообщает, что у него "троллейбусофобия".
Во время обыска в доме у подозреваемого полиция обнаружила бутылки с растворителем и бензином, а также следы экспериментов с горючими жидкостями.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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