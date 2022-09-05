Приехал из Эквадора: в Питере в контейнере с бананами нашли 50 кг кокаина, – росСМИ

Наркотики, расфасованные в 50 брикетов, обнаружили на овощебазе. Правоохранители надеялись дождаться наркоторговцев, но те так и не явились за своим грузом.

В Санкт-Петербурге в контейнере с бананами обнаружили 50 кг кокаина. В Россию наркотики прибыли из Эквадора. Об этом сообщает сайт "Рен ТВ".

В Россию груз доставило судно "Керес Фри", которое вышло из эквадорского порта Гуаякиль.

Обнаружить незаконный груз помогли кинологи. Контейнеры с фруктами распаковали еще 1 сентября, но правоохранители надеялись выйти на наркоторговцев. Операцию назвали "Эквадорский ветер".

Фуру с контейнером оперативники вели от Морского рыбного порта до одной из площадок Софийской овощебазы. Правоохранители наблюдали за грузом, но за наркотиками так никто и не пришел. После этого контейнер вскрыли, а порошок, расфасованный в 51 брикет, изъяли.

По оценке российских изданий, такая партия наркотиков на черном рынке стоит около полумиллиарда рублей.

Как показала экспертиза, один из брикетов оказался муляжом.

Напомним, собаки в аэропорту Милана нашли в инвалидной коляске 13 кг кокаина. После задержания сидевший в коляске мужчина встал и пошел без посторонней помощи. Розничная стоимость изъятой партии наркотиков оценивается в 1,2 млн долларов.

Ранее в Саудовской Аравии изъяли рекордную партию амфетамина. Королевство прекратило закупать в Ливане фрукты и овощи после того, как в страну заехало 5 млн миллионов таблеток, спрятанных в гранаты.