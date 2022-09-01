Спрятали в муке: в Саудовской Аравии изъяли рекордную партию амфетамина (фото)

Богатая молодежь стран Персидского залива предпочитает каптагон – смесь амфетамина, кофеина и прочих наполнителей. Саудовская Аравия прекратила закупать в Ливане фрукты и овощи после того, как в страну заехало 5 млн миллионов таблеток, спрятанных в гранаты.

В Саудовской Аравии изъяли почти 47 миллионов таблеток амфетамина, их пытались ввезти контрабандой в партии муки. Об этом сообщило в Twitter Главное управление страны по контролю за оборотом наркотиков.

Работники управления подчеркнули, что находка столь крупной партии наркотиков стала рекордом в рамках одной операции. Представитель управления майор Мухаммад Аль-Нуджаиди в общении с Al Arabiya заявил, что оперативники отследили груз по его прибытию в Сухой порт Эр-Рияда. Наркотики передали на склад.

Во время рейда арестовали шестерых сирийцев и двух пакистанцев, их передали прокурорам. Кто отгрузил партию и из какой страны ее доставили, не уточнили.

Саудовская Аравия – крупнейший рынок каптагона

ВВС сообщило, что в Саудовской Аравии массово распространен каптагон, смесь амфетамина, кофеина и прочих наполнителей. Этот наркотик очень популярен в кругах богатой молодежи стран Персидского заливе.

Каптагон принимали участники гражданской войны в Сирии, поскольку он притупляет страх на поле боя. Сирийское правительство и союзные вооруженные группы, в том числе ливанское движение "Хизбалла", обвиняются в надзоре за производством и распространением каптагона, отметило ВВС.

Считается, что большую часть каптагона, конфискованного в Персидском заливе, производят в Сирии и Ливане. Посол Саудовской Аравии в Бейруте 30 августа заявил, что за последние 8 лет саудовское королевство изъяло более 700 миллионов таблеток каптагона из Ливана.

Саудовская Аравия в 2021 году приостановила импорт фруктов и овощей из Ливана после того, как в страну заехало 5 млн миллионов таблеток каптагона внутри примерно 2000 гранатов.

В недавнем отчете New Lines Institute сказано, что в мире увеличивается торговля каптагоном и в прошлом году этот рынок оценивали в 5,7 млрд долларов. Саудовское законодательство допускает приговор к смертной казни за контрабанду наркотиков.

Напомним, что актриса Кэмерон Диас ранее рассказывала о своем опыте в контрабанде наркотиков. Она возила запрещенный груз в багаже, будучи моделью, в Марокко.

В июне в супермаркетах Чехии выявили партию кокаина в коробке с бананами. Вещества везли из Колумбии транзитом через порт в Гамбурге, стоимость партии оценили в 83 миллиона долларов.