Партия кокаина под видом бананов ошибочно прибыла в супермаркеты Чехии (фото)

Упаковки с белым порошком, стоимость которых была оценена в $83 миллиона, в сети местных супермаркетов попали транзитом через немецкий порт.

Контрабандисты потеряла партию кокаина, которая была спрятана в коробках с бананами — контрабанда ошибочно была доставлена в супермаркеты Чехии. Об этом пишет издание Newsweek.

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Партия контрабандного кокаина, которую оценили в $83 млн, была изъята полицейскими после того, как сотрудники сети чешских супермаркетов обнаружили в коробках с бананами упаковки с неизвестным порошком. Известно, что продукты были доставлены в Чехию из Колумбии транзитом через порт в Гамбурге.

Пакеты с белым порошком, по данным журналистов, обнаружили в Праге, а также еще двух населенных пунктах страны, куда оперативно прибыли следователи с представителями кинологической службы.

"В сотрудничестве с Таможенным управлением Чешской Республики и другими структурами в настоящее время проводятся проверки этих мест и другие действия. Криминальные следователи обнаружили, что товары из той же партии были распределены по нескольким чешским городам", — цитирует издание пресс-службу местной полиции.

Правоохранители также добавили, что будут сотрудничать с международными ведомствами, чтобы выяснить, кто владелец партии контрабандного кокаина, попавшего на территорию Чехии. Более того, следователей интересует, как наркотики под видом бананов могли спокойно доставить до порта Гамбурга и растаможить.

[ + – ] Партия кокаина под видом бананов ошибочно прибыла в супермаркеты Чехии [ + – ] Партия кокаина под видом бананов ошибочно прибыла в супермаркеты Чехии

Напомним, в апреле военная разведка Украины обвинила Грузию в нарушении международних санкций и налаживании канала поставок подсанкционных продуктов из России.

Также сообщалось, что в Одесском аэропорту изъяли партию контрабанды, которая прибыла из Турции. Мужчина под видом постельного белья завез в Украину 260 эксклюзивных женских сумочек, которые хотел реализовать через специальные бутики в областном центре.