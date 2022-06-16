Партія кокаїну під виглядом бананів помилково прибула до супермаркетів Чехії (фото)

Упаковки з білим порошком, вартість яких було оцінено у $83 мільйони, у мережі місцевих супермаркетів потрапили транзитом через німецький порт.

Контрабандисти втратили партію кокаїну, яка була захована в коробках із бананами — контрабанда була помилково доставлена до супермаркетів Чехії. Про це пише видання Newsweek.

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Партію контрабандного кокаїну, яку оцінили у $83 млн, було вилучено поліцейськими після того, як співробітники мережі чеських супермаркетів виявили в коробках із бананами упаковки з невідомим порошком. Відомо, що продукти були доставлені до Чехії з Колумбії транзитом через порт у Гамбурзі.

Пакети з білим порошком, за даними журналістів, виявили в Празі, а також ще двох населених пунктах країни, куди оперативно прибули слідчі з представниками кінологічної служби.

"У співпраці з Митним управлінням Чеської Республіки й іншими структурами наразі проводяться перевірки цих місць та інші дії. Кримінальні слідчі виявили, що товари з тієї ж партії були розподілені в декілька чеських міст", — цитує видання пресслужбу місцевої поліції.

Правоохоронці також додали, що співпрацюватимуть із міжнародними відомствами, щоб з'ясувати, хто власник партії контрабандного кокаїну, який потрапив на територію Чехії. Крім того, слідчих цікавить, як наркотики під виглядом бананів могли спокійно доставити в порт Гамбурга та розмитнити.

[ + – ] Партія кокаїну під виглядом бананів помилково прибула до супермаркетів Чехії [ + – ] Партія кокаїну під виглядом бананів помилково прибула до супермаркетів Чехії

Нагадаємо, у квітні військова розвідка України звинуватила Грузію в порушенні міжнародних санкцій і налагодженні каналу постачання підсанкційних продуктів із Росії.

Також повідомлялося, що в Одеському аеропорту вилучили партію контрабанди, яка прибула з Туреччини. Чоловік під виглядом постільної білизни завіз в Україну 260 ексклюзивних жіночих сумочок, які хотів реалізувати через спеціальні бутики в обласному центрі.