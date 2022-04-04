РФ налагоджує контрабанду військових товарів через Грузію, – українська розвідка

Велику номенклатуру товарів військового, подвійного та цивільного призначення не можна ввозити до Росії через санкції за повномасштабне вторгнення в Україну. Грузинським спецслужбам доручили не заважати контрабандистам.

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Росія налагоджує канал контрабанди підсанкційних товарів через Грузію. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) у Telegram.

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У країну-агресорку через міжнародні санкції не постачають велику номенклатуру товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб оминути обмеження, російські агенти налагоджують канали контрабанди територією Грузії, заявили розвідники.

Представники грузинських спецслужб отримали вказівку від влади країни не перешкоджати діяльності контрабандистів, кажуть в управлінні.

Окупанти хочуть відновити авіасполучення між Грузією та РФ, ідеться в повідомленні.

ГУР МО стало відомо про постачання в РФ товарів військового призначення зі Східної Азії. Звідти завозять запчастини для техніки, електроніку й оптичні прилади.

[ + – ] Влада Грузії обіцяла підтримати санкції проти РФ

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі 3 квітня цього року заявив, що його країна не підтримає антиросійські санкції, оскільки це суперечить "національним інтересам". За словами Гарібашвілі, правитель-патріот має будь-якими шляхами уникнути війни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 1 квітня обіцяла приєднатися до санкцій проти країни-агресора. Вона сказала, що Грузія має намір брати участь у всіх міжнародних резолюціях щодо підтримки України.

У Грузії та Росії залишилося невирішеним питання з регіоном Південна Осетія. 30 березня "президент" окупованого регіону Анатолій Бібілов заявив, що "республіка" готується провести референдум щодо входження в склад РФ. Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що такі розмови "неприйнятні".