РФ налаживает контрабанду военных товаров через Грузию, – украинская разведка

Большую номенклатуру товаров военного, двойного и гражданского назначения нельзя ввозить в Россию из-за санкций за полномасштабное вторжение в Украину. Грузинским спецслужбам поручили не мешать контрабандистам.

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Россия налаживает канал контрабанды подсанкционных товаров через Грузию. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) в Telegram.

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В страну-агрессор из-за международных санкций не поставляют большую номенклатуру товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти ограничения, российские агенты налаживают каналы контрабанды по территории Грузии, заявили разведчики.

Представители грузинских спецслужб получили указание от властей страны не препятствовать деятельности контрабандистов, говорят в управлении.

Оккупанты хотят возобновить авиасообщение между Грузией и РФ, говорится в сообщении.

ГУР МО стало известно о поставках в РФ товаров военного назначения из Восточной Азии. Оттуда завозят запчасти для техники, электронику и оптические приборы.

[ + – ] Власти Грузии обещали поддержать санкци против РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 апреля этого года заявил, что его страна не поддержит антироссийские санкции, поскольку это противоречит "национальным интересам". По словам Гарибашвили, правитель-патриот должен любыми путями избежать войны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 апреля обещала присоединиться к санкциям против страны-агрессора. Она сказала, что Грузия намерена участвовать во всех международных резолюциях по поддержке Украины.

У Грузии и России остался нерешенным вопрос с регионом Южная Осетия. 30 марта, "президент" оккупированного региона Анатолий Бибилов заявил, что "республика" готовится провести референдум по вхождению в состав РФ. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что такие разговоры "неприемлемы".