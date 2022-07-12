Кэмерон Диас рассказала, как возила наркотики в Марокко

Это было в то время, когда будущая звезда кино работала моделью

49-летняя актриса Кэмерон Диас рассказала во время подкаста, что возила наркотики в своем багаже, будучи моделью. Об этом пишет Daily Mail.

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Кэмерон рассказала, что это было до того, как она получила роль в фильме "Маска" 1994 года и стала звездой. Тогда она работала моделью и часто летала по миру. Актриса вспомнила, выступая в подкасте Second Life, что она собрала достаточно денег, чтобы переехать в Париж и заняться модельным бизнесом, но не смогла найти там работу.

"Я пробыла там целый год и не работала ни дня. Я не могла найти работу, чтобы спасти свою жизнь. Потом мне удалось устроится на работу, но сейчас я думаю, что была "мулом", который возил наркотики в Марокко", — призналась Диас ведущей подкаста Хиллари Керр.

Кэмерон призналась, что не знала о том, что перевозит запрещенные вещества, до того, как прибыла в аэропорт, а узнав об этом, начала паниковать. Ей просто вручили чемодан, который, как она думала вначале, был набит одеждой для съемок. Она сказала полиции в аэропорту, что не знает, что в чемодане и просто оставила его там.

[ + – ] Кэмерон Диас с фильме "Маска" Фото: Скриншот

Она вернулась в Париж и больше во Франции не работала. А уже через несколько недель с ней связался ее агент и сообщил, что она получила роль роковой красотки Тины Карлайл в фильме После этого ее карьера пошла вгору.

Правда, последний фильм с Кэмерон вышел еще в 2014 году. Она вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена и в 2019 году у них родилась дочь Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден. Так что актриса решила сделать перерыв в карьере и заняться семьей. В это же время она занялась винопроизводством.

Но в 2022 году она решила вернуться в кино. Она снова озвучит принцессу Фиону в новом мультфильме про Шрека и сыграет главную роль в фильме "Снова в деле" вместе с Джейми Фоксом.