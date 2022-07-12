Кемерон Діас розповіла, як возила наркотики в Марокко

Це було тоді, коли майбутня зірка кіно працювала моделлю.

49-річна акторка Кемерон Діас розповіла під час подкасту, що возила наркотики у своєму багажі, будучи моделлю. Про це пише Daily Mail.

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Кемерон розповіла, що це було до того, як вона отримала роль у фільмі "Маска" 1994 року та стала зіркою. Тоді вона працювала моделлю та часто літала по світу. Акторка згадала, виступаючи в подкасті Second Life, що вона зібрала достатньо грошей, щоб переїхати в Париж і зайнятися модельним бізнесом, але не змогла знайти роботу.

"Я пробула там цілий рік і не працювала жодного дня. Я не могла знайти роботу, щоб урятувати своє життя. Потім мені вдалося влаштуватися на роботу, але зараз я думаю, що була "мулом", який возив наркотики в Марокко", — зізналася Діас ведучій подкасту Гілларі Керр.

Кемерон зізналася, що не знала про те, що перевозить заборонені речовини, до того, як прибула в аеропорт, а дізнавшись про це, почала панікувати. Їй просто вручили валізу, яка, як вона думала спочатку, була набита одягом для зйомок. Вона сказала поліції в аеропорту, що не знає, що у валізі, і просто залишила її там.

[ + – ] Кемерон Діас із фільму "Маска" Фото: Скриншот

Вона повернулася в Париж і більше у Франції не працювала. А вже за кілька тижнів із нею зв'язався її агент і повідомив, що вона отримала роль фатальної красуні Тіни Карлайл у фільмі. Після цього її кар'єра пішла вгору.

Щоправда, останній фільм із Кемерон вийшов ще 2014 року. Вона вийшла заміж за музиканта Бенджі Меддена, і у 2019 році в них народилася дочка Реддікс Хлоя Вайлдфлавер Медден. Тож акторка вирішила зробити перерву в кар'єрі та зайнятися сім'єю. У цей час вона зайнялася виноробством.

Але у 2022 році вона вирішила повернутися в кіно. Вона знову озвучить принцесу Фіону в новому мультфільмі про Шрека та зіграє головну роль у фільмі "Знову в справі" разом із Джеймі Фоксом.