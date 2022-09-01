Сховали в борошні: у Саудівській Аравії вилучили рекордну партію амфетаміну (фото)

Багата молодь країн Перської затоки віддає перевагу каптагону — суміші амфетаміну, кофеїну та інших наповнювачів. Саудівська Аравія припинила закуповувати в Лівані фрукти та овочі після того, як до країни заїхало 5 млн мільйонів пігулок, захованих у гранати.

У Саудівській Аравії вилучили майже 47 мільйонів пігулок амфетаміну, їх намагалися ввезти контрабандою в партії борошна. Про це повідомило у Twitter Головне управління країни з контролю за обігом наркотиків.

Працівники управління наголосили, що знахідка настільки великої партії наркотиків стала рекордом у рамках однієї операції. Представник управління майор Мухаммад Аль-Нуджаїді у спілкуванні з Al Arabiya заявив, що оперативники відстежили вантаж після його прибуття в Сухий порт Ер-Ріяда. Наркотики передали до складу.

Під час рейду заарештували шістьох сирійців та двох пакистанців, їх передали прокурорам. Хто відвантажив партію та з якої країни її доставили, не уточнили.

Саудівська Аравія — найбільший ринок каптагону

ВВС повідомило, що в Саудівській Аравії масово поширений каптагон, суміш амфетаміну, кофеїну та інших наповнювачів. Цей наркотик дуже популярний у колах багатої молоді країн Перської затоки.

Каптагон приймали учасники громадянської війни у Сирії, оскільки він притуплює страх на полі бою. Сирійський уряд та союзні озброєні групи, зокрема ліванський рух "Хезболла", звинувачуються у нагляді за виробництвом та розповсюдженням каптагону, зазначив ВВС.

Вважається, що більшу частину каптагону, конфіскованого в Перській затоці, виробляють у Сирії та Лівані. Посол Саудівської Аравії в Бейруті 30 серпня заявив, що за останні 8 років саудівське королівство вилучило понад 700 мільйонів пігулок каптагону з Лівану.

Саудівська Аравія у 2021 році призупинила імпорт фруктів та овочів з Лівану після того, як до країни заїхало 5 млн мільйонів таблеток каптагону всередині приблизно 2000 гранатів.

У нещодавньому звіті New Lines Institute сказано, що у світі збільшується торгівля каптагоном і минулого року цей ринок оцінювали у 5,7 млрд доларів. Саудівське законодавство допускає вирок смертної кари за контрабанду наркотиків.

Нагадаємо, що актриса Кемерон Діас раніше розповідала про свій досвід у контрабанді наркотиків. Вона возила заборонений вантаж у багажі, будучи моделлю, в Марокко.

У червні у супермаркетах Чехії виявили партію кокаїну в коробці з бананами. Речовини везли з Колумбії транзитом через порт у Гамбурзі, вартість партії оцінили у 83 мільйони доларів.