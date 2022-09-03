Собаки в аэропорту Милана нашли в инвалидной коляске 13 кг кокаина (фото)
После задержания сидевший в коляске мужчина встал и пошел без посторонней помощи. Розничная стоимость изъятой партии наркотиков оценивается в 1,2 млн долларов.
В аэропорту Милана собаки-ищейки помогли полиции обнаружить 13 килограммов кокаина, который был спрятан под кожаной обивкой инвалидного кресла. После задержания сидевший в нем мужчина встал и пошел без посторонней помощи. Об этом сообщает The New York Post.
В миланском аэропорту "Мальпенса" работала специальная кинологическая служба, которая проверяла пассажиров, прибывающих из Доминиканской Республики. По данным полиции, наркокурьеры ранее переправляли наркотики этим маршрутом.
Когда собака указала на одного из пассажиров, полицейские сначала решили проверить багаж, в котором ничего запрещенного не оказалось. Наркотики обнаружились под обивкой инвалидной коляски.
По словам полицейских, пассажир, оказавшийся гражданином Испании, прежде обращался к сотрудникам аэропорта с просьбой повезти его коляску, но после того, как под сиденьем нашли наркотики, "инвалид" неожиданно поднялся и уверенно пошел без посторонней помощи.
Предполагаемого наркокурьера доставили в местное отделение полиции, под стражей он будет содержаться до суда.
По данным полиции, изъято было 11 упаковок кокаина весом 13,35 кг, розничная стоимость партии оценивается в 1,2 млн долларов.
Напомним, что жена Юрия Чернецкого, задержанного за торговлю кокаином, собирает деньги для залога. Мужчину арестовали в центре Киева с пакетами расфасованного кокаина.
Ранее Фокус сообщал, что редкий Bentley использовался для контрабанды крупной партии наркотикических веществ.