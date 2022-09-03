Собаки в аэропорту Милана нашли в инвалидной коляске 13 кг кокаина (фото)

После задержания сидевший в коляске мужчина встал и пошел без посторонней помощи. Розничная стоимость изъятой партии наркотиков оценивается в 1,2 млн долларов.

В аэропорту Милана собаки-ищейки помогли полиции обнаружить 13 килограммов кокаина, который был спрятан под кожаной обивкой инвалидного кресла. После задержания сидевший в нем мужчина встал и пошел без посторонней помощи. Об этом сообщает The New York Post.

В миланском аэропорту "Мальпенса" работала специальная кинологическая служба, которая проверяла пассажиров, прибывающих из Доминиканской Республики. По данным полиции, наркокурьеры ранее переправляли наркотики этим маршрутом.

[ + – ] Кокаин, найденный в инвалидном кресле

Когда собака указала на одного из пассажиров, полицейские сначала решили проверить багаж, в котором ничего запрещенного не оказалось. Наркотики обнаружились под обивкой инвалидной коляски.

По словам полицейских, пассажир, оказавшийся гражданином Испании, прежде обращался к сотрудникам аэропорта с просьбой повезти его коляску, но после того, как под сиденьем нашли наркотики, "инвалид" неожиданно поднялся и уверенно пошел без посторонней помощи.

Предполагаемого наркокурьера доставили в местное отделение полиции, под стражей он будет содержаться до суда.

По данным полиции, изъято было 11 упаковок кокаина весом 13,35 кг, розничная стоимость партии оценивается в 1,2 млн долларов.

Напомним, что жена Юрия Чернецкого, задержанного за торговлю кокаином, собирает деньги для залога. Мужчину арестовали в центре Киева с пакетами расфасованного кокаина.

Ранее Фокус сообщал, что редкий Bentley использовался для контрабанды крупной партии наркотикических веществ.