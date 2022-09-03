Собаки в аеропорту Мілана знайшли в інвалідному візку 13 кг кокаїну (фото)

Після затримання чоловік, який сидів у візку, підвівся і пішов без сторонньої допомоги. Роздрібну вартість вилученої партії наркотиків оцінюють в 1,2 млн доларів.

В аеропорту Мілана собаки-шукачі допомогли поліції виявити 13 кілограмів кокаїну, захованого під шкіряною оббивкою інвалідного крісла. Після затримання чоловік, який сидів у ньому, встав і пішов без сторонньої допомоги. Про це повідомляє The New York Post.

У міланському аеропорту "Мальпенса" працювала спеціальна кінологічна служба, яка перевіряла пасажирів, які прибувають із Домініканської Республіки. За даними поліції, наркокур'єри раніше переправляли наркотики цим маршрутом.

[ + – ] Кокаїн, знайдений в інвалідному візку

Коли собака вказав на одного з пасажирів, поліцейські спочатку вирішили перевірити багаж, у якому нічого забороненого не було. Наркотики виявились під оббивкою інвалідного візка.

За словами поліцейських, пасажир, який виявився громадянином Іспанії, насамперед звертався до співробітників аеропорту з проханням повезти його коляску, але після того, як під сидінням знайшли наркотики, "інвалід" несподівано піднявся та впевнено пішов без сторонньої допомоги.

Ймовірного наркокур'єра доставили до місцевого відділення поліції, під вартою його утримуватимуть до суду.

За даними поліції, вилучено 11 упаковок кокаїну вагою 13,35 кг, роздрібну вартість партії оцінюють в 1,2 млн доларів.

Нагадаємо, що дружина Юрія Чернецького, затриманого за торгівлю кокаїном, збирає гроші для застави. Чоловіка заарештували у центрі Києва з пакетами розфасованого кокаїну.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний Bentley використовували для контрабанди великої партії наркотиків.