Приїхав із Еквадору: у Пітері в контейнері з бананами знайшли 50 кг кокаїну, — росЗМІ

Наркотики, розфасовані в 50 брикетів, виявили на овочебазі. Правоохоронці сподівалися дочекатись наркоторговців, але ті так і не з'явилися за своїм вантажем.

У Санкт-Петербурзі в контейнері з бананами виявили 50 кг кокаїну. В Росію наркотики прибули з Еквадору. Про це повідомляє сайт "Рен ТБ".

У Росію вантаж доставило судно "Керес Фрі", яке вийшло з еквадорського порту Гуаякіль.

Виявити незаконний вантаж допомогли кінологи. Контейнери з фруктами розпакували ще 1 вересня, але правоохоронці сподівалися вийти на наркоторговців. Операцію назвали "Еквадорським вітром".

Фуру з контейнером оперативники вели від Морського рибного порту до одного з майданчиків Софійської овочебази. Правоохоронці спостерігали за вантажем, але за наркотиками ніхто так і не прийшов. Після цього контейнер розкрили, а порошок, розфасований у 51 брикет, вилучили.

За оцінкою російських видань, така партія наркотиків на чорному ринку коштує близько пів мільярда рублів.

Як показала експертиза, один із брикетів виявився муляжем.

Нагадаємо, собаки в аеропорту Мілана знайшли в інвалідному візку 13 кг кокаїну. Після затримання чоловік, який сидів у візку, підвівся та пішов без сторонньої допомоги. Роздрібна вартість вилученої партії наркотиків оцінюється в 1,2 млн доларів.

Раніше в Саудівській Аравії вилучили рекордну партію амфетаміну. Королівство припинило закуповувати в Лівані фрукти й овочі після того, як у країну заїхало 5 млн мільйонів пігулок, захованих у гранати.