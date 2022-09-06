"Щоб він горів": у Санкт-Петербурзі піроман кинув у автобус "коктейль Молотова" (відео)

Росіянин жбурнув у автобус, у салоні якого перебували пасажири, пляшку із запальною сумішшю. Затриманий сказав поліції, що має "тролейбусофобію".

4 вересня в Санкт-Петербурзі чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю під колеса автобуса, що проїжджав. Про це на офіційній сторінці в соцмережі "ВКонтакте" повідомило головне управління МВС Росії у Санкт-Петербурзі.

У салоні транспортного засобу на цей момент перебували пасажири, проте люди не постраждали. Сам зловмисник втік із місця події.

Водій автобуса повідомила про подію поліції, після чого почалися пошуки перехожого.

Сьогодні пітерські правоохоронці поінформували, що затримали піромана. Ним виявився 32-річний безробітний місцевий мешканець. Відео з його допитом було опубліковано в Інтернеті.

"Мета була — щоб він [бензин] горів", — каже чоловік, відповідаючи на запитання про цілі підпалу.

Також затриманий на відео наголошує, що "надто довго був дорослим" і повідомляє, що у нього "тролейбусофобія".

Під час обшуку в будинку у підозрюваного поліція виявила пляшки з розчинником та бензином, а також сліди експериментів із горючими рідинами.

Стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство.

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