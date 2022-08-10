"Сама про це попросила": в Санкт-Петербурзі зарізали відому тіктокерку та порноакторку

Тіло Анастасії Гришман знайшли у ванній кімнаті у квартирі на Південному шосе. У вбивстві дівчині зізнався її бойфренд, який після сварки з коханою завдав їй шість ножових поранень.

У Санкт-Петербурзі в квартирі одного з будинків на Південному шосе знайшли тіло 26-річної ТікТок-блогерки й порноакторки Анастасії Гришман. Пошуки дівчини розпочалися після того, як у поліцію звернулася її подруга, яка повідомила, що Анастасія не виходить на зв'язок із 2 серпня. Про це 10 серпня написала російська інформаційна електронна газета "Фонтанка.ру".

Напередодні, 9 серпня, уродженка Ростовської області зателефонувала в службу "112" та повідомила, що зникла її подруга Анастасія. Причому вона знає причину, оскільки хлопець відомої блогерки погрожував їй розправою. Її побоювання підтвердилися — за кілька годин труп Гришман знайшли у квартирі з множинними ножовими пораненнями. За попередніми даними, її зарізали в спальні, а потім перенесли у ванну.

У вбивстві порноакторки підозрюють 24-річного бойфренда загиблої Дмитра Чернишова з Омської області. Є відомості, що він уже має кримінальне минуле — Чернишова нібито притягали до відповідальності за крадіжку й ухилення від служби в армії.

Проте в історії із вбивством Гришман з'явилися дивні подробиці. Справа в тому, що на доступній сторінці вбитої в Instagram зберігалася активність до дня вбивства. Крім того, на сторінці Instagram Чернишова, яка вже недоступна, з'явилася публікація нібито від імені подруги підозрюваного. У тексті говорилося, що хлопець міг убити дівчину на її прохання — Анастасія нібито попросила свого бойфренда про це, оскільки "в неї було важке та жахливе життя".

[ + – ] Скриншот із Instagram

[ + – ] Скриншот із Instagram

[ + – ] Скриншот із Instagram

"Багато її близьких людей йшли, коли дізнавалися, що вона просить їх зробити, а він через три спроби зробив. Діма насправді хороша людина, але це рішення їх обох, вірте чи ні", — йдеться в повідомленні.

Однак після того, як підозрюваного Чернишова затримали, він розповів, що в день вбивства між ним і Анастасією сталася сварка, після чого молодик завдав їй ножових поранень і втік.

Що розповіли про Анастасію Гришман її друзі

Друзі вбитої розповіли виданню "КП-Петербург" про подробиці особистого життя своєї подруги. За їхніми словами, Анастасія була гарною людиною, але заводила стосунки із "солевими виродками" — наркоманами.

"Вона була дуже хорошою людиною, але вибирала чомусь постійно якихось солевих виродків. Сама при цьому не вживала. Навіть алкоголь не пила, їй не подобалося. Мене це при знайомстві з нею це дуже здивувало", — розповів один зі знайомих Гришман.

У блогерки була велика фанбаза, буквально під кожною фотографією є безліч коментарів. У соцмережах Гришман і представила свого хлопця, який, на думку друзів, підходив під її типаж.

Раніше повідомлялося, що відомого українського фотографа підозрюють у скоєнні сексуальних злочинів. Слідчі встановили 18 епізодів, де фотограф ґвалтував неповнолітніх і розповсюджував дитячу порнографію.