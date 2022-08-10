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"Сама про це попросила": в Санкт-Петербурзі зарізали відому тіктокерку та порноакторку

вбивство Гришман
Фото: соцсети | ТікТок-блогерка й онліфанс модель Анастасія Гришман

Тіло Анастасії Гришман знайшли у ванній кімнаті у квартирі на Південному шосе. У вбивстві дівчині зізнався її бойфренд, який після сварки з коханою завдав їй шість ножових поранень.

У Санкт-Петербурзі в квартирі одного з будинків на Південному шосе знайшли тіло 26-річної ТікТок-блогерки й порноакторки Анастасії Гришман. Пошуки дівчини розпочалися після того, як у поліцію звернулася її подруга, яка повідомила, що Анастасія не виходить на зв'язок із 2 серпня. Про це 10 серпня написала російська інформаційна електронна газета "Фонтанка.ру".

Напередодні, 9 серпня, уродженка Ростовської області зателефонувала в службу "112" та повідомила, що зникла її подруга Анастасія. Причому вона знає причину, оскільки хлопець відомої блогерки погрожував їй розправою. Її побоювання підтвердилися — за кілька годин труп Гришман знайшли у квартирі з множинними ножовими пораненнями. За попередніми даними, її зарізали в спальні, а потім перенесли у ванну.

У вбивстві порноакторки підозрюють 24-річного бойфренда загиблої Дмитра Чернишова з Омської області. Є відомості, що він уже має кримінальне минуле — Чернишова нібито притягали до відповідальності за крадіжку й ухилення від служби в армії.

Проте в історії із вбивством Гришман з'явилися дивні подробиці. Справа в тому, що на доступній сторінці вбитої в Instagram зберігалася активність до дня вбивства. Крім того, на сторінці Instagram Чернишова, яка вже недоступна, з'явилася публікація нібито від імені подруги підозрюваного. У тексті говорилося, що хлопець міг убити дівчину на її прохання — Анастасія нібито попросила свого бойфренда про це, оскільки "в неї було важке та жахливе життя".

вбивство Гришман
Скриншот із Instagram
вбивство Гришман
Скриншот із Instagram
вбивство Гришман
Скриншот із Instagram

"Багато її близьких людей йшли, коли дізнавалися, що вона просить їх зробити, а він через три спроби зробив. Діма насправді хороша людина, але це рішення їх обох, вірте чи ні", — йдеться в повідомленні.

Однак після того, як підозрюваного Чернишова затримали, він розповів, що в день вбивства між ним і Анастасією сталася сварка, після чого молодик завдав їй ножових поранень і втік.

Що розповіли про Анастасію Гришман її друзі

Друзі вбитої розповіли виданню "КП-Петербург" про подробиці особистого життя своєї подруги. За їхніми словами, Анастасія була гарною людиною, але заводила стосунки із "солевими виродками" — наркоманами.

"Вона була дуже хорошою людиною, але вибирала чомусь постійно якихось солевих виродків. Сама при цьому не вживала. Навіть алкоголь не пила, їй не подобалося. Мене це при знайомстві з нею це дуже здивувало", — розповів один зі знайомих Гришман.

У блогерки була велика фанбаза, буквально під кожною фотографією є безліч коментарів. У соцмережах Гришман і представила свого хлопця, який, на думку друзів, підходив під її типаж.

Раніше повідомлялося, що відомого українського фотографа підозрюють у скоєнні сексуальних злочинів. Слідчі встановили 18 епізодів, де фотограф ґвалтував неповнолітніх і розповсюджував дитячу порнографію.