RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

Відомого українського фотографа чекає ще один суд за звинуваченням у сексуальному насильстві

2188
Олександр Ктиторчук, звинувачення в сексуальних злочинах
Фото: Національна поліція | Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення

Поліція розслідувала 18 епізодів злочинів, пов'язаних зі зґвалтуванням неповнолітніх та розповсюдженням дитячої порнографії.

До суду направили ще один обвинувальний акт щодо відомого українського фотографа, якого підозрюють у скоєнні сексуальних злочинів, повідомляє поліція Київської області. За даними відомства, слідство встановило 18 епізодів таких злочинів: фотограф ґвалтував неповнолітніх та розповсюджував дитячу порнографію.

У поліції нагадали, що про перші епізоди сексуального насильства стало відомо у 2020 році, тоді ж 56-річного чоловіка затримали в його київській студії.

"З'ясувалося, що злочини знаменитість скоїла як під час фотографування дівчат, так і в спеціально обладнаному автомобілі", — зазначили в поліції.

У 2021 році до суду направили обвинувальні акти щодо зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Пізніше слідство встановило, що фотограф змушував неповнолітніх до участі в порнографічних "фотосесіях", чинячи на них психологічний тиск.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили речові докази цих злочинів, фото- та відеоматеріали. В лютому 2022 року слідчі Київської обласної прокуратури повідомили фотографу про підозру щодо виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів. Наразі досудове розслідування завершилося, обвинувальний акт направлено до суду.

"Загалом фотографа підозрюють у семи епізодах за зґвалтуванням, за трьома епізодами — щодо розбещення неповнолітніх, йому також інкримінують сім епізодів щодо виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів, а також сексуальне насильство", — повідомили в поліції.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Чим відомий підозрюваний

У 2020 році ЗМІ назвали ім'я підозрюваного — це Олександр Ктиторчук. На сайті Київської школи фотографії йдеться, що "улюблений жанр фотографа — психологічний портрет, хоча ми бачили його казкові краєвиди Венеції та чарівну Україну".

Фотограф Олександр Ктиторчук
Фотограф Олександр Ктиторчук

Разом із колегами він організував один із найбільших та найсучасніших фотоцентрів в Україні "Ексар". Пізніше з'явилися фотостудія "Київський фотограф" та "АртПричал". Ктиторчук співпрацював з українськими зірками, брав участь у шоу-програмах на різних каналах телебачення. Останній його проєкт — це реставрація кінотеатру "Братислава" та створення у ньому однойменного артцентру.