Відомого українського фотографа чекає ще один суд за звинуваченням у сексуальному насильстві

Поліція розслідувала 18 епізодів злочинів, пов'язаних зі зґвалтуванням неповнолітніх та розповсюдженням дитячої порнографії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

До суду направили ще один обвинувальний акт щодо відомого українського фотографа, якого підозрюють у скоєнні сексуальних злочинів, повідомляє поліція Київської області. За даними відомства, слідство встановило 18 епізодів таких злочинів: фотограф ґвалтував неповнолітніх та розповсюджував дитячу порнографію.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

У поліції нагадали, що про перші епізоди сексуального насильства стало відомо у 2020 році, тоді ж 56-річного чоловіка затримали в його київській студії.

"З'ясувалося, що злочини знаменитість скоїла як під час фотографування дівчат, так і в спеціально обладнаному автомобілі", — зазначили в поліції.

У 2021 році до суду направили обвинувальні акти щодо зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Пізніше слідство встановило, що фотограф змушував неповнолітніх до участі в порнографічних "фотосесіях", чинячи на них психологічний тиск.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили речові докази цих злочинів, фото- та відеоматеріали. В лютому 2022 року слідчі Київської обласної прокуратури повідомили фотографу про підозру щодо виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів. Наразі досудове розслідування завершилося, обвинувальний акт направлено до суду.

"Загалом фотографа підозрюють у семи епізодах за зґвалтуванням, за трьома епізодами — щодо розбещення неповнолітніх, йому також інкримінують сім епізодів щодо виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів, а також сексуальне насильство", — повідомили в поліції.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Чим відомий підозрюваний

У 2020 році ЗМІ назвали ім'я підозрюваного — це Олександр Ктиторчук. На сайті Київської школи фотографії йдеться, що "улюблений жанр фотографа — психологічний портрет, хоча ми бачили його казкові краєвиди Венеції та чарівну Україну".

[ + – ] Фотограф Олександр Ктиторчук

Разом із колегами він організував один із найбільших та найсучасніших фотоцентрів в Україні "Ексар". Пізніше з'явилися фотостудія "Київський фотограф" та "АртПричал". Ктиторчук співпрацював з українськими зірками, брав участь у шоу-програмах на різних каналах телебачення. Останній його проєкт — це реставрація кінотеатру "Братислава" та створення у ньому однойменного артцентру.