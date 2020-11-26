Известного украинского фотографа подозревают в растлении несовершеннолетних, – полиция

СМИ назвали имя подозреваемого – Александр Ктиторчук.

В Киеве полицейские задержали 56-летнего мужчину, который зарегистрирован в городе Вишневое. Его подозревают в растлении несовершеннолетних девочек, сказано в сообщении полиции.

Среди его жертв правоохранители называют 15-летнюю киевлянку, 17-летнюю девушку и других неустановленных несовершеннолетних, проживающих в Киеве и Обуховском районе.

Задержанный также снимал на видео половые акты с детьми. Об этом написал на своей Facebook-странице начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Сотрудники полиции провели обыски по месту работы мужчины и в столичной квартире, которую он снимал. Изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы. Также изъят минивэн Vito его гражданской жены. Автомобиль был переоборудован для совершения развратных действий.

По данным СМИ, полиция задержала известного фотографа Александра Ктиторчука. На сайте Киевской школы фотографии говорится, что "любимый жанр фотографа – психологический портрет, хотя мы видели его сказочные пейзажи Венеции и очаровательную Украину".

Вместе с коллегами он организовал один из самых больших и современных фото-центров в Украине "Эксар". Позже появились фотостудия "Киевский фотограф" и "Арт-причал". Ктиторчук сотрудничает с украинскими звездами, участвует в шоу-программах на разных каналах телевидения. Последний его проект – это реставрация кинотеатра "Братислава" и создание в нем одноименного арт-центра.

Напомним, в Киевской области 29-летнему злоумышленнику, который похитил 4-летнюю девочку на заправке, избрана мера пресечения: содержание под стражей.

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