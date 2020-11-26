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Известного украинского фотографа подозревают в растлении несовершеннолетних, – полиция

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Фото: скриншот

СМИ назвали имя подозреваемого – Александр Ктиторчук.

В Киеве полицейские задержали 56-летнего мужчину, который зарегистрирован в городе Вишневое. Его подозревают в растлении несовершеннолетних девочек, сказано в сообщении полиции.

Среди его жертв правоохранители называют 15-летнюю киевлянку, 17-летнюю девушку и других неустановленных несовершеннолетних, проживающих в Киеве и Обуховском районе.

Задержанный также снимал на видео половые акты с детьми. Об этом написал на своей Facebook-странице начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Сотрудники полиции провели обыски по месту работы мужчины и в столичной квартире, которую он снимал. Изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы. Также изъят минивэн Vito его гражданской жены. Автомобиль был переоборудован для совершения развратных действий.

Задержание фотографа в киеве
Обыск у фотографа в киеве

По данным СМИ, полиция задержала известного фотографа Александра Ктиторчука. На сайте Киевской школы фотографии говорится, что "любимый жанр фотографа – психологический портрет, хотя мы видели его сказочные пейзажи Венеции и очаровательную Украину". 

Александр Ктиторчук

Вместе с коллегами он организовал один из самых больших и современных фото-центров в Украине "Эксар". Позже появились фотостудия "Киевский фотограф" и "Арт-причал". Ктиторчук сотрудничает с украинскими звездами, участвует в шоу-программах на разных каналах телевидения. Последний его проект – это реставрация кинотеатра "Братислава" и создание в нем одноименного арт-центра.

Напомним, в Киевской области 29-летнему злоумышленнику, который похитил 4-летнюю девочку на заправке, избрана мера пресечения: содержание под стражей.

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