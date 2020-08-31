Похитившего 4-летнюю девочку под Киевом арестовали на 60 суток

Злоумышленник может сесть в тюрьму на 10 лет.

В Киевской области 29-летнему злоумышленнику, который похитил 4-летнюю девочку на заправке, избрана мера пресечения: содержание под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

"Сегодня, 31 августа, Бориспольский горрайонный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения в отношении злоумышленника: содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Как уточняется на странице прокуратуры Киевской области в Facebook, арестованному инкриминируют факты похищения малолетнего ребенка, сексуального насилия и неоконченного покушения на изнасилование малолетней (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 152 УК Украины). Он может сесть в тюрьму на 10 лет.

Мужчина похитил четырехлетнюю девочку на АЗС в Борисполе, пока ее мать расплачивалась за бензин. Злоумышленник признался, что похитил ребенка с преступными намерениями.