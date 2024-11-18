У Туреччині 2 блогерки після суперечки в Тікток влаштували стрілянину в прямому ефірі (відео)

Причиною конфлікту стали "чоловічі проблеми", які блогерки обговорювали напередодні, і їхні думки розділилися.

У Туреччині конфлікт між двома блогерками, які посварилися в коментарях в ТікТок, закінчився стріляниною в прямому ефірі. Про це повідомляє турецьке видання Оnedio.com.

Інцидент стався в Анкарі. Дві тіктокерки Чагла Йилдирим і Джансу Шенер, які мають понад 2 млн підписників кожна, поконфліктували в мережі. Причиною непорозуміння стало обговорення чоловічих проблем. Дискусія з мирної переросла у сварку, яка закінчилася тим, що опонентки обізвали одна одну повією, вирішили зустрітися "вживу" і з'ясувати стосунки.

На зустріч Джансу прийшла з пістолетом і під час продовження сварки підстрелила свою опонентку, а після цього намагалася втекти на своєму авто. Її схопила поліція.

Поранену в ногу Чаглу ушпиталили.

Блогерка Чагла

"Розбірки" між блогерками відбувалися у прямому ефірі. Їхні підписники спостерігали бійку зі стріляниною та коментували побачене.

Постраждала Чагла встигла назбирати лайків під відео з лікарняної палати, де вона показала усім поранену ногу і повідомила про стан свого здоров'я.

Нагадаємо, що Туреччині виникла криза з пастухами. Люди відмовляються йти на цю посаду навіть за 2 тисячі доларів зарплати та без інтернету.