Відмовляються працювати без TikTok: в Туреччині не можуть знайти пастухів на $2000 зарплати

Люди відмовляються пасти баранів без доступу в інтернет та хочуть, щоб власники стада оплачували їм щонайменше 30 гб щомісяця.

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У Туреччині виникла криза з пастухами. Люди відмовляються йти на цю посаду навіть за 2 тисячі доларів зарплати та без інтернету. Про це повідомляє турецьке видання tgrthaber.

Так, власники овець у Елязигу скаржаться, що їм важко знайти пастухів. Попри те, що вони пропонують місячну зарплату в 70 тисяч турецьких лір (понад 84 тисячі гривень) і безкоштовну їжу, напої, житло і одяг, знайти працівника на цю посаду фактично неможливо.

Місцевий власник отари Нуреттін Челенк розповів, що колись у нього було 500 овець, але він був змушений продати більшість своїх тварин, оскільки не міг знайти пастуха. Не знайшовши пастуха, Челенк сам піклується про тварин, що залишилися. Він розповідає, що раніше пастухи просили кредит, а "тепер вони вимагають Інтернет".

Пастухи відмовляються пасти баранів без доступу в Інтернет, вони хочуть, щоб власники стада оплачували їм щонайменше 30 Гб мобільного інтернету для перегляду Тік-Току.

Слід додати, що зарплата в 70 тисяч лір — доволі висока для Туреччини. Так, наприклад, адвокат в середньому отримує від 15 до 56 тисяч лір, а вчитель — від 13 до 15. Зарплата прокурора складає 40-45 тисяч лір, а фармацевта — від 30 до 100 000 лір.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Туреччині чоловік "підміняв" дружину під час роботи на сайті для дорослих. Він вдягав панчохи і вдавав з себе жінку, фліртуючи з клієнтами.