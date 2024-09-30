Отказываются работать без TikTok: в Турции не могут найти пастухов на $2000 зарплаты

Люди отказываются пасти баранов без доступа в интернет и хотят, чтобы владельцы стада оплачивали им не менее 30 гб ежемесячно.

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В Турции возник кризис с пастухами. Люди отказываются идти на эту должность даже за 2 тысячи долларов зарплаты и без интернета. Об этом сообщает турецкое издание tgrthaber.

Так, владельцы овец в Элязыге жалуются, что им трудно найти пастухов. Несмотря на то, что они предлагают месячную зарплату в 70 тысяч турецких лир (более 84 тысяч гривен) и бесплатную еду, напитки, жилье и одежду, найти работника на эту должность фактически невозможно.

Местный владелец отары Нуреттин Челенк рассказал, что когда-то у него было 500 овец, но он был вынужден продать большинство своих животных, поскольку не мог найти пастуха. Не найдя пастуха, Челенк сам заботится об оставшихся животных. Он рассказывает, что раньше пастухи просили кредит, а "теперь они требуют Интернет".

Пастухи отказываются пасти баранов без доступа в Интернет, они хотят, чтобы владельцы стада оплачивали им не менее 30 Гб мобильного интернета для просмотра Тик-Тока.

Следует добавить, что зарплата в 70 тысяч лир — довольно высокая для Турции. Так, например, адвокат в среднем получает от 15 до 56 тысяч лир, а учитель — от 13 до 15. Зарплата прокурора составляет 40-45 тысяч лир, а фармацевта — от 30 до 100 000 лир.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Турции мужчина "подменял" жену во время работы на сайте для взрослых. Он надевал чулки и притворялся женщиной, флиртуя с клиентами.