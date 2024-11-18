В Турции 2 блогерши после спора в Тикток устроили стрельбу в прямом эфире (видео)

Причиной конфликта стали "мужские проблемы", которые блогеры обсуждали накануне, и их мнения разделились.

В Турции конфликт между двумя блогерами, которые поссорились в комментариях в ТикТок, закончился стрельбой в прямом эфире. Об этом сообщает турецкое издание Оnedio.com.

Инцидент произошел в Анкаре. Две тиктокерши Чагла Йылдырым и Джансу Шенер, которые имеют более 2 млн подписчиков каждая, поконфликтовали в сети. Причиной недоразумения стало обсуждение мужских проблем. Дискуссия из мирной переросла в ссору, которая закончилась тем, что оппонентки обозвали друг друга проституткой, решили встретиться "вживую" и выяснить отношения.

На встречу Джансу пришла с пистолетом и во время продолжения ссоры подстрелила свою оппонентку, а после этого пыталась скрыться на своем авто. Ее схватила полиция.

Раненую в ногу Чаглу госпитализировали.

Блогерша Чагла

"Разборки" между блогерами происходили в прямом эфире. Их подписчики наблюдали драку со стрельбой и комментировали увиденное.

Пострадавшая Чагла успела насобирать лайков под видео из больничной палаты, где она показала всем раненую ногу и сообщила о состоянии своего здоровья.

Напомним, что в Турции возник кризис с пастухами. Люди отказываются идти на эту должность даже за 2 тысячи долларов зарплаты и без интернета.