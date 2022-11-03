Не только Питер: в Москве нашли расчлененное женское тело, задержан 89-летний супруг (видео)

Части тела нашли под окнами многоэтажного дома на северо-западе российской столицы. Полиция задержала мужа убитой –– дома обнаружились и другие останки женщины.

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В Москве на улице Маршала Тухачевского под окнами многоэтажного жилого дома нашли части женского тела. Полиция задержала 89-летнего супруга убитой россиянки. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя московского главка СК РФ Юлию Иванову.

Расчлененное тело женщины обнаружили сегодня, 3 ноября, на северо-западе российской столицы.

По данным следствия, установлен подозреваемый в убийстве и расчленении –– это ее муж 1933 года рождения. В их квартире также обнаружены останки женщины.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело, обстоятельства случившегося еще выясняются.

Как пишет российский паблик Mash, в настоящее время подозреваемый в убийстве не признается. Московский следственный комитет проверит его на вменяемость.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге возле Ижорского пруда в пригородном Колпинском районе обнаружили сумку с отрезанными женскими ногами. По предварительным данным, фрагменты женского тела находились в воде до двух недель. Личность жертвы, как и детали происшествия устанавливаются.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге задержали преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Он убил свою ученицу Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и попытался утопить останки в реке. После задержания Соколов признался в убийстве.