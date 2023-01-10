Притворились, что пропал: в РФ судят супругов, забивших до смерти своего 5-летнего ребенка

Алену и Сергея Бугорковых подозревают в том, что они убили и закопали мальчика. На его теле обнаружили не менее 38 следов от ударов разными предметами. На суде муж и жена улыбались и перешептывались.

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В Краснодаре в РФ начался суд над супругами Аленой и Сергеем Бугорковыми, которых обвиняют в убийстве своего пятилетнего сына Вовы. Об этом сообщает российский телеканал НТВ.

Согласно материалам следствия, вечером 8 июня 2022 года Сергей, который приходился отчимом мальчику, и Алена сильно избили ребенка за какую-то провинность и легли спать, однако до утра малыш не дожил. Как позже выяснилось, мальчику нанесли как минимум 38 ударов по голове и туловищу.

Супруги решили не признаваться в содеянном. Вместо этого они притворились, что Вова пропал.

Чтобы скрыть преступление, Бугорковы спрятали тело ребенка в сумку. Сергей закопал его в лесополосе на берегу реки Кубани.

10 июня Алена Бугоркова заявила в полицию о пропаже ребенка. По ее словам, сын пропал, когда они отдыхали возле реки.

К поискам пропавшего мальчика подключились десятки волонтеров, сотрудников полиции и местных спасателей. Операция проводилась почти в течение суток. Однако после того, как сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи камер видеонаблюдения в подъезде дома, на которых видно, как Сергей выносил сумку, подозрения пали на него. После этого полиция обнаружила тела закопанного ребенка.

В качестве меры пресечения Бугорковых заключили под стражу.

Сегодня, 10 января, Краснодарский краевой суд продлил подсудимым срок ареста. Заседание по рассмотрению дела назначено на 20 января.

Как пишут журналисты, на скамье подсудимых супруги не чувствовали дискомфорта: они улыбались и перешептывались.

У Алены есть и другие дети, которых после ее ареста передали опекунам.

Напомним, 26 сентября 2022 года житель России Артем Казанцев ворвался в школу № 88 в столице Удмуртии городе Ижевске и начал стрелять по детям. В результате погибло 18 человек, еще 23 получили ранения различной тяжести. Нападавший покончил с собой.