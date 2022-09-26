В российском Ижевске неизвестный расстрелял детей в школе: погибли шесть человек

Сообщается о двадцати раненых, стрелок покончил с собой.

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В России неизвестный ворвался в школу и начал стрелять по детям. Инцидент произошел в школе № 88 города Ижевска, столице Удмуртской республики. Предварительно, шесть человек погибли: трое взрослых, в том числе школьных охранник и трое школьников. Об этом сообщает "Коммерсант".

Местные СМИ сообщают, что стрельба произошла во время урока. Неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям.

[ + – ] Стрельба в школе Ижевска

Ранения получили 20 человек. Шесть человек погибли: трое взрослых, в том числе школьный охранник, и трое детей — 10 лет, 11 и 15 лет. Местные паблики сообщают, что у одного из детей колото-резаные ранения.

Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там.

Школа оцеплена полицией и Росгвардией.

Стрелок покончил с собой, об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. "Уже известно, что убит охранник, есть жертвы среди детей, раненые… Сам нападавший застрелился", — заявил Бречалов. Также в Сети появились снимки застрелившегося нападавшего. Известно, что никаких требований он не выдвигал.

[ + – ] Стрельба в школе Ижевска

Также он заявил, что нападавший стрелял из двух пистолетов Макарова.

В пресс-службе МВД по Удмуртии подтвердили информацию о том, что нападавший застрелился. Также там уточнили число погибших и пострадавших. Погибли — шестеро, ранения получили — 20 человек. Предварительно, все погибшие — мальчики.

"В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой", — говорится в сообщении МВД.

[ + – ] Нападвший застрелился

Напомним, ранее в РФ в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области 25-летний мобилизованный застрелил начальника призывной комиссии, когда тот проводил инструктаж. Стрелявшего задержали.