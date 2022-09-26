У російському Іжевську невідомий розстріляв дітей у школі: загинуло шестеро людей

Повідомляється про двадцятьох поранених, стрілець наклав на себе руки.

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У Росії невідомий увірвався до школи та почав стріляти по дітях. Інцидент стався у школі №88 міста Іжевська, столиці Удмуртської республіки. Попередньо шестеро людей загинули: троє дорослих, зокрема шкільний охоронець і троє школярів. Про це повідомляє "Коммерсант".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що стрілянина сталася під час уроку. Невідомий чоловік у чорному костюмі увірвався до класу та відкрив стрілянину по дітях.

[ + – ] Стрілянина в школі Іжевська

Поранення отримали 20 людей. Шестеро людей загинули: троє дорослих, зокрема шкільний охоронець, і троє дітей — 10 років, 11 і 15 років. Місцеві пабліки повідомляють, що в одного з дітей колото-різані поранення.

Директорка школи встигла сховатися з пораненим підлітком у кабінеті та зачинитися там.

Школа оточена поліцією та Росгвардією.

Стрілець наклав на себе руки, про це повідомив глава Удмуртії Олександр Бречалов. "Уже відомо, що вбито охоронця, є жертви серед дітей, поранені… Сам нападник застрелився", — заявив Бречалов. Також у мережі з'явилися знімки нападника, який застрелився. Відомо, що жодних вимог він не висував.

[ + – ] Стрілянина в школі Іжевська

Також він заявив, що нападник стріляв із двох пістолетів Макарова.

У пресслужбі МВС з Удмуртії підтвердили інформацію про те, що нападник застрелився. Також там уточнили кількість загиблих і постраждалих. Загинули — шестеро, поранення отримали — 20 людей. Попередньо всі загиблі — хлопчики.

"Наразі поліцейськими виявлено тіло чоловіка, який відкрив стрілянину. За наявними даними, він наклав на себе руки", — йдеться в повідомленні МВС.

[ + – ] Нападник застрелився

Нагадаємо, раніше в РФ у військкоматі міста Усть-Ілімськ Іркутської області 25-річний мобілізований застрелив начальника призовної комісії, коли той проводив інструктаж. Нападника затримали.