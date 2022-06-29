Гіслейн Максвелл, спільницю покійного Епштейна, засудили на 20 років

Гіслейн засудили за допомогу фінансисту Джеффрі Епштейну в розбещенні неповнолітніх і сексуальному насильстві.

Федеральний суд Мангеттена засудив Гіслейн Максвелл до 20 років ув'язнення. Світська левиця та близька подруга фінансиста Джеффрі Епштейна, який наклав на себе руки у в'язниці, була визнана винною за п'ятьма пунктами звинувачення з шести, включаючи найсерйозніший — сексуальна експлуатація неповнолітніх. Про це пише Daily Mail.

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Присяжні засудили її за те, що протягом 10 років, із 1994 по 2004 рік, вона вербувала для Епштейна дівчаток-підлітків і схиляла чотирьох із них до сексуальних контактів із Джеффрі та його гостями.

Нагадаємо, 66-річний Епштейн наклав на себе руки в тюремній камері в нью-йоркській в'язниці у 2019 році, чекаючи суду в справі про торгівлю людьми.

Свідками звинувачення в суді виступили чотири жінки. Всім їм було від 14 до 18 років, коли, як вони стверджують, Максвелл приводила їх до Епштейна та сама брала участь в оргіях.

Адвокати Максвелл вважали, що максимальний термін для неї не повинен перевищувати п'яти років, оскільки вона вже провела у в'язниці значний час. Обвинувач вимагав щонайменше 30 років.

Сама Гіслейн Максвелл не визнає провину та вважає, що вона розплачується за гріхи Епштейна, адже доки він був живий, його жертви не згадували про роль Гіслейн.

Максвелл заарештували в липні 2020 року, коли вона переховувалася в невеликому маєтку в штаті Нью-Гемпшир. До цього вона продала будинок на Мангеттені. Їй неодноразово відмовляли у звільненні під заставу. А її адвокати заявляли, що її утримують у жахливих умовах. Незадовго до суду її перевели до камери для в'язнів, схильних до самогубства, хоча вона запевняла, що не збирається позбавляти себе життя. Термін Максвелл відбуватиме у федеральній в'язниці, що отримала назву "Клуб ФРС". Там досить комфортні умови: ув'язнені можуть займати спортом, відвідувати бібліотеку та пересуватися територією.

[ + – ] Федеральна в'язниця, де відбуватиме термін Гіслейн Максвелл Фото: Скриншот

На суді одна зі свідків і жертв Епштейна37-річна Сара Ренсом розповіла, що двічі намагалася накласти на себе руки, коли фактично опинилася в секс-рабстві на острові Епштейна Сент-Літл-Джеймс на Віргінських островах США.

Тоді Сарі було 22 роки, вона розповіла, що навіть намагалася зістрибнути зі скелі, але Максвелл упіймала її та заштовхала до Джеффрі, який її зґвалтував.

"Я була не більше ніж секс-іграшкою із серцебиттям і душею, яка розважала Епштейна, Максвелл та інших", — розповіла Сара.

Хто така Гіслейн Максвелл

Гіслейн Максвелл народилася під Парижем у 1961 році. Вона молодша з дев'яти дітей знаменитого газетного магната Роберта Максвелла.

Роберт народився в закарпатському Солотвино в єврейській родині, утік із сім'єю до Франції. Воював під час Другої світової війни, брав участь у висадці в Нормандії.

[ + – ] Гіслейн Максвелл і Джеффрі Епштейн Фото: Getty Images

Після війни перебрався до Великобританії та заснував видавництво "Пергамон прес". Він співпрацював із радянським видавництвом "Міжнародна книга", за що його дуже не любили в Британії. Загинув під час прогулянки на яхті. І вже після його смерті з'ясувалося, що він привласнив 600 мільйонів доларів із пенсійних фондів і капіталів дочірніх компаній, унаслідок чого під суд потрапили двоє його синів і кілька співробітників.

Гіслейн виявилася жебрачкою, їй довелося працювати у сфері нерухомості, де вона й зустріла Епштейна. Він цінував її за корисні зв'язки. Вона навіть була серед гостей на весіллі доньки Білла Клінтона.

Вважається, що саме Гіслейн познайомила принца Ендрю із 17-річною Вірджинією Робертс у 2001 році. Принц заперечує, що в нього був секс із дівчиною, вона стверджує протилежне.

Після самогубства Епштейна з'ясувалося, що дівчат до нього доставляли на борту власного літака, який називали "Експрес Лоліта". Зараз літак стоїть покинутим.