"Завмерла та збентежилась": Дональда Трампа звинуватили у сексуальних домаганнях (відео)

30 років тому Джеффрі Епштейн, звинувачений у влаштуванні оргій для селебріті, привів 20-річну модель Стейсі Вільямс в номер до Дональда Трампа. Жінка заявила про домагання і про те, що відчувала себе "шматком м'яса".

Колишня модель Стейсі Вільямс (Stacey Williams) розповіла про зустріч з підприємцем та багатієм Дональдом Трампом, який на сьогодні є лідером Республіканської партії та кандидатом в президенти США. Жінка побувала у готельному номері "Трамп-тауер" (Trump Tower), де і відбувся інцидент з домаганнями. Відео з відвертою розповіддю Стейсі опублікувало видання The Guardian.

На відео чути, як ексмодель Стейсі Вільямс, якій зараз 56 років, спершу розповідає про свій життєвий шлях, а потім — про події 1993 року, які стались, орієнтовно, наприкінці зими на початку весни. Як з'ясувалось, незадовго до інциденту нині покійний Джеффрі Епштейн, який влаштовував оргії для селебріті, познайомив її Трампом на різдвяній вечірці. Потім ця людина привезла жінку готельний номер і перебувала поруч під час домагань. У якийсь момент Дональд Трамп обійняв Вільямс та почав торкатись у інтимних місцях проти волі. При цьому обидва вони веселились, заявила Стейсі.

"Він притягнув мене до себе і почав обмацувати. Він поклав руки на мої груди, талію, сідниці. Я завмерла і була дуже збентежена. Я відчула сором і огиду. І в мене була жахлива яма в животі, що це було якось організовано. Я відчувала себе шматком м'яса", — заявила постраждала.

Як додатковий доказ контактів між Стейсі та Дональдом видання опублікувало листівку, яку модель отримала через кілька місяців. На листівці — фотографія маєтку багатія і короткий власноручно написаний текст.

Вибори у США і Дональд Трамп - листівка, яку отримала модель після домагань Фото: The Guardian

The Guardian пояснило, що розповідь Вільямс пролунала під час онлайн-спілкування об'єднання Survivors for Kamala, яке підтримує віцепрезидентку та кандидатку демократів на президентських виборах Камалу Гарріс. Також видання нагадало, що у The New York Times опублікувало список з 200 осіб, які звинувачують Трампа у домаганнях — список надало саме це об'єднання.

Вже з'явилось спростування речниці Дональда Трампа Каролайн Левітт. Вона заявила, що обвинувачення виснула особа, яка є прихильницею Барака Обами, однопартійця Харріс. Насправді домагань не було і відбуваються провокації за два тижні до волевиявлення американців, заявила представниця кандидата в президенти.

Вибори у США і Дональд Трамп

Зазначимо, Фокус писав про судові рішення щодо Трампа, якого підозрювали у інших випадках сексуальних домагань. Одне з таких рішень американського суду стосувалось журналістки та письменниці Джин Керролл. У квітні 2023 року політика визнали винним і він має сплатити 83 млн дол. як компенсацію за страждання.

Нагадуємо, 23 жовтня видання NYT опублікувало заяви Трампа щодо лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, якого він позитивно оцінює. Тим часом аналітики Poltico припускають, що республіканець не прийме поразки на виборах і спробує силою захопити владу.