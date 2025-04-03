На США обрушилася серія торнадо: вже є загиблі (відео)

Десятки торнадо пройшлися центральними штатами. Особливо постраждали Арканзас, Міссурі та Теннессі. І нова хвиля штормів обрушиться на США вже сьогодні ввечері.

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Про це повідомляє CNN.

США руйнують десятки торнадо

Десятки торнадо налетіли на центральну частину США ввечері 2 квітня і рушили на схід. Уже повідомляється про сім жертв, а також про масштабну повінь, яка обрушилася на постраждалі штати. Повідомляється, що це буде "історична повінь", тобто затоплені будуть навіть ті території, які раніше вважалися безпечними.

Торнадо зруйнували навіть кам'яні будинки у США Фото: AccuWeather

Загроза торнадо далека від завершення: шторми трохи ослабли вранці 3 квітня, але частини спустошених Арканзасу, Теннессі та Міссісіпі зіштовхнуться з новою хвилею штормів із потенційними торнадо вже сьогодні ввечері. Метеорологи стверджують, що торнадо вируватимуть у США до вихідних.

Понад 4000 рейсів у США було затримано через загрозу штормів і торнадо, що зберігається.

США руйнують десятки торнадо

А губернатор Індіани Майк Браун задіяв Національну гвардію штату для надання допомоги у відновленні після стихійного лиха. Розмір збитків ще невідомий. Але за даними PowerOutage, понад півмільйона клієнтів в Індіані, Огайо, Кентуккі, Арканзасі, Теннессі, Західній Вірджинії, Міссісіпі, Міссурі та Техасі залишилися без електрики в четвер уранці після піку штормів.

Синоптики пояснили сувору погоду високими температурами, нестабільною атмосферою, сильним зсувом вітру і рясною вологою, що надходить з боку затоки.

Нагадаємо, раніше від потужного землетрусу магнітудою до 7,7 — 8,2 балів постраждала М'янма. А його відгомони відчувалися в Таїланді та Китаї. Кількість жертв у М'янмі сягнула понад 2800 осіб. Але рятувальникам вдалося врятувати з руїн готелю чоловіка, який провів під завалами понад п'ять днів.