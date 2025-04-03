На США обрушилась серия торнадо: уже есть погибшие (видео)

Десятки торнадо прошлись по центральным штатам. Особенно пострадали Арканзас, Миссури и Теннесси. И новая волна штормов обрушится на США уже сегодня вечером.

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Об этом сообщает CNN.

США разрушают десятки торнадо

Десятки торнадо налетели на центральную часть США вечером 2 апреля и двинулись на восток. Уже сообщается о семи жертвах, а также о масштабном наводнении, которое обрушилось на пострадавшие штаты. Сообщается, что это будет "историческое наводнение", то есть затоплены будут даже те территории, которые ранее считались безопасными.

Торнадо разрушили даже каменные дома в США Фото: AccuWeather

Угроза торнадо далека от завершения: штормы немного ослабли утром 3 апреля, но части опустошенных Арканзаса, Теннесси и Миссисипи столкнутся с новой волной штормов с потенциальными торнадо уже сегодня вечером. Метеорологи утверждают, что торнадо будут бушевать в США до выходных.

Более 4000 рейсов в США были задержаны из-за сохраняющейся угрозы штормов и торнадо.

США разрушают десятки торнадо

А губернатор Индианы Майк Браун задействовал Национальную гвардию штата для оказания помощи в восстановлении после стихийного бедствия. Размер ущерба еще неизвестен. Но по данным PowerOutage, более полумиллиона клиентов в Индиане, Огайо, Кентукки, Арканзасе, Теннесси, Западной Вирджинии, Миссисипи, Миссури и Техасе остались без электричества в четверг утром после пика штормов.

Синоптики объяснили суровую погоду высокими температурами, нестабильной атмосферой, сильным сдвигом ветра и обильной влагой, поступающей со стороны залива.

Напомним, ранее от мощного землетрясения магнитудой до 7,7 — 8,2 баллов пострадала Мьянма. А его отголоски ощущались в Таиланде и Китае. Количество жертв в Мьянме достигло более 2800 человек. Но спасателям удалось спасти из развалин отеля мужчину, который провел под завалами более пяти дней.