"Замерла и смутилась": Дональда Трампа обвинили в сексуальных домогательствах (видео)

30 лет назад Джеффри Эпштейн, обвиненный в устройстве оргий для селебрити, привел 20-летнюю модель Стейси Уильямс в номер к Дональду Трампу. Женщина заявила о домогательствах и о том, что чувствовала себя "куском мяса".

Related video

Бывшая модель Стейси Уильямс (Stacey Williams) рассказала о встрече с предпринимателем и богачом Дональдом Трампом, который сегодня является лидером Республиканской партии и кандидатом в президенты США. Женщина побывала в гостиничном номере "Трамп-тауэр" (Trump Tower), где и произошел инцидент с домогательствами. Видео с откровенным рассказом Стейси опубликовало издание The Guardian.

На видео слышно, как экс-модель Стейси Уильямс, которой сейчас 56 лет, сначала рассказывает о своем жизненном пути, а затем — о событиях 1993 года, которые произошли, ориентировочно, в конце зимы-начале весны. Как выяснилось, незадолго до инцидента ныне покойный Джеффри Эпштейн, который устраивал оргии для селебрити, познакомил ее с Трампом на рождественской вечеринке. Затем этот человек привез женщину в гостиничный номер и находился рядом во время домогательств. В какой-то момент Дональд Трамп обнял Уильямс и начал касаться в интимных местах против воли. При этом оба мужчины веселились, заявила Стейси.

"Он притянул меня к себе и начал ощупывать. Он положил руки на мою грудь, талию, ягодицы. Я замерла и была очень смущена. Я почувствовала стыд и отвращение. И у меня была ужасная яма в животе, что это было как-то организовано. Я чувствовала себя куском мяса", — заявила пострадавшая.

В качестве дополнительного доказательства контактов между Стейси и Дональдом издание опубликовало открытку, которую модель получила через несколько месяцев. На открытке — фотография поместья богача и короткий собственноручно написанный текст.

Выборы в США и Дональд Трамп — открытка, которую получила модель после домогательств Фото: The Guardian

The Guardian объяснило, что рассказ Уильямс прозвучал во время онлайн-общения объединения Survivors for Kamala, которое поддерживает вице-президента и кандидата демократов на президентских выборах Камалу Харрис. Также издание напомнило, что в The New York Times опубликовало список из 200 человек, которые обвиняют Трампа в домогательствах — список предоставило именно это объединение.

Уже появилось опровержение пресс-секретаря Дональда Трампа Каролайн Левитт. Она заявила, что обвинения выдвинула лицо, которое является сторонницей Барака Обамы, однопартийца Харрис. На самом деле домогательств не было и происходят провокации за две недели до волеизъявления американцев, заявила представитель кандидата в президенты.

Выборы в США и Дональд Трамп

Отметим, Фокус писал о судебных решениях в отношении Трампа, которого подозревали в других случаях сексуальных домогательств. Одно из таких решений американского суда касалось журналистки и писательницы Джин Кэрролл. В апреле 2023 года политика признали виновным и он должен заплатить 83 млн долл. в качестве компенсации за страдания.

Напоминаем, 23 октября издание NYT опубликовало заявления Трампа относительно лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, которого он положительно оценивает. Между тем аналитики Poltico предполагают, что республиканец не примет поражения на выборах и попытается силой захватить власть.