Трамп уволил ценных сотрудников по безопасности после доноса сторонницы теорий заговора

Среди уволенных были высокопоставленные деятели, курировавшие вопросы разведки, технологий и законодательства. Чистка началась, когда президент США встретился с Лорой Лумер, известной сторонницы теорий заговора, которая пыталась пробиться в политику.

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Об этом пишет Reuters.

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, несколько высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности Белого дома были уволены. Это, по всей видимости, первая значительная чистка за время второго президентства Дональда Трампа. Нескольким из них сообщили о проблемах с проверкой их биографий.

Источники сообщили агентству, что среди уволенных должностных лиц были Дэвид Фейт, старший директор по вопросам технологий и национальной безопасности, Брайан Уолш, старший директор по вопросам разведки, и Томас Будри, курирующий законодательные вопросы.

Лора Лумер и Дональд Трамп Фото: Скриншот

Совет национальной безопасности отказался от комментариев.

Новость об увольнениях появилась на следующий день после встречи в Овальном кабинете между Трампом и сторонником теории заговора правого толка Лорой Лумер, которая в частном порядке призвала президента уволить некоторых сотрудников.

Сообщается, что Лумер, которая имеет историю распространения исламофобских теорий заговора, предоставила Трампу список сотрудников национальной безопасности, которых она считает нелояльными Трампу. Лумер косвенно подтвердила это в соцсетях.

"Для меня было честью встретиться с президентом Трампом и представить ему результаты моего исследования", — написала Лора Лумер в X.

Совет национальной безопасности преследуют негативные заголовки с марта, когда советник по национальной безопасности Майк Уолтц непреднамеренно добавил журналиста в чат Signal , в котором высшие должностные лица Трампа обсуждали бомбардировки в Йемене.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, Трамп неоднократно заявлял своим коллегам в частных беседах, что он зол на Уолтца, и советник, по всей видимости, был близок к потере работы. Однако теперь он, видимо, сохранит свой пост.

Кто такая Лора Лумер

Лора Лумер часто делает антиисламские и антииммигрантские посты в социальных сетях. А во время предвыборной кампании нападала на оппонента Трампа, вице-президента Камалу Харрис.

Лора Лумер всегда была фанаткой Трампа Фото: Скриншот

В прошлом году Лумер утверждала, что теракт 11 сентября 2001 года было "внутренней работой". А также заявляла, что в Спрингфилде, штат Огайо, орудует банда "гаитян-каннибалов". Кроме этого она рассказывала, что Джо Байден умирает, а зимние шторма в США организованы искусственно "глубинным государством". Несколько раз она безуспешно баллотировалась в Конгресс. Ее забанили в большинстве соцсетей и даже в службах доставки еды.

Напомним, ранее один из самых преданных поклонников Дональда Трампа, ведущий подкаста Джо Роган, внезапно раскритиковал его решения.