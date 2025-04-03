Трамп звільнив цінних співробітників з безпеки після доносу прихильниці теорій змови

Серед звільнених були високопоставлені діячі, які курирували питання розвідки, технологій і законодавства. Чистка почалася, коли президент США зустрівся з Лорою Лумер, відомою прихильницею теорій змови, яка намагалася пробитися в політику.

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Про це пише Reuters.

За словами трьох осіб, знайомих із ситуацією, кількох високопоставлених чиновників Ради національної безпеки Білого дому було звільнено. Це, очевидно, перша значна чистка за час другого президентства Дональда Трампа. Кільком із них повідомили про проблеми з перевіркою їхніх біографій.

Джерела повідомили агентству, що серед звільнених посадовців були Девід Фейт, старший директор із питань технологій і національної безпеки, Браян Волш, старший директор із питань розвідки, і Томас Будрі, який курирує законодавчі питання.

Лора Лумер і Дональд Трамп Фото: Скриншот

Рада національної безпеки відмовилася від коментарів.

Новина про звільнення з'явилася наступного дня після зустрічі в Овальному кабінеті між Трампом і прихильницею теорії змови правого спрямування Лорою Лумер, яка приватно закликала президента звільнити деяких співробітників.

Повідомляється, що Лумер, яка має історію поширення ісламофобських теорій змови, надала Трампу список співробітників національної безпеки, яких вона вважає нелояльними Трампу. Лумер побічно підтвердила це в соцмережах.

"Для мене було честю зустрітися з президентом Трампом і представити йому результати мого дослідження", — написала Лора Лумер в X.

Раду національної безпеки переслідують негативні заголовки з березня, коли радник із національної безпеки Майк Волтц ненавмисно додав журналіста до чату Signal, у якому вищі посадові особи Трампа обговорювали бомбардування в Ємені.

За словами двох джерел, знайомих із ситуацією, Трамп неодноразово заявляв своїм колегам у приватних бесідах, що він злий на Волтца, і радник, найімовірніше, був близький до втрати роботи. Однак тепер він, мабуть, збереже свою посаду.

Хто така Лора Лумер

Лора Лумер часто робить антиісламські та антиіммігрантські пости в соціальних мережах. А під час передвиборчої кампанії нападала на опонента Трампа, віцепрезидента Камалу Гарріс.

Лора Лумер завжди була фанаткою Трампа Фото: Скриншот

Минулого року Лумер стверджувала, що теракт 11 вересня 2001 року був "внутрішньою роботою". А також заявляла, що у Спрінгфілді, штат Огайо, орудує банда "гаїтян-канібалів". Крім цього вона розповідала, що Джо Байден помирає, а зимові шторми в США організовані штучно "глибинною державою". Кілька разів вона безуспішно балотувалася в Конгрес. Її забанили в більшості соцмереж і навіть у службах доставки їжі.

Нагадаємо, раніше один із найвідданіших шанувальників Дональда Трампа, ведучий подкасту Джо Роган, раптово розкритикував його рішення.