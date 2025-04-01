Відданий Трампу ведучий Джо Роган раптово розкритикував його рішення

Подкастер підтримував президента США, але йому не сподобалася політика масової депортації. Роган припустив, що до в'язниці в Сальвадорі, яку він назвав "пеклом на Землі", могли відправити невинних людей.

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Про це пише NYpost.

Рішення адміністрації Трампа застосувати Закон про іноземних ворогів, щоб відправити сотні ймовірних членів банд у сумнозвісну в'язницю CECOT у Сальвадорі, спричинило судові позови і протести.

Однак засудження Роганом цього рішення на тлі повідомлень про те, що невинних мирних жителів помилково переплутали зі злочинцями, може стати найсерйознішим ударом для адміністрації Дональда Трампа.

"Це жахливо. Є побоювання, що людей, які не є злочинцями, ловлять, депортують і відправляють до в'язниць Сальвадора. Це якесь безумство, що таке можливо. Це жахливо. І це, знову ж таки, погано для справи", — заявив Роган.

Вважається, що неймовірно успішний подкаст Рогана привернув молодих виборців-чоловіків до руху MAGA після того, як Трамп з'явився в одному з епізодів під час своєї президентської передвиборчої кампанії.

Дональд Трамп на подкасті Джо Рогана Фото: Скриншот

Таким чином, його думка про політику адміністрації має величезний вплив на його фанатів.

Він загалом підтримував радикальні дії Трампа в перші два місяці його перебування в Білому домі, але Роган підвів риску під час суботнього епізоду.

Надходили повідомлення про те, що деякі з 238 іммігрантів, затриманих під час масових рейдів, були неправильно ідентифіковані.

Джо Роган і Дональд Трамп минулого року Фото: Getty Images

Один із таких випадків імовірно пов'язаний із 31-річним Андрісом Ернандесом із Венесуели, який працював перукарем і легально прибув до Сполучених Штатів. У звіті журналу Time Magazine із в'язниці зазначалося: "Один молодий чоловік заридав, коли охоронець штовхнув його на підлогу. Він сказав: "Я не член банди. Я гей. Я перукар".

Репортер сказав: "Я йому повірив. Але, можливо, це тільки тому, що він виглядав не так, як я очікував, — він не був татуйованим монстром".

Посилаючись на статтю, Роган сказав: "Скільки часу мине, перш ніж цей хлопець зможе вийти на свободу? Чи можемо ми придумати, як їх визволити? Чи є якийсь план, щоб попередити владу про те, що вона зробила жахливу помилку, і виправити її?"

Він також заявив, що політика Білого дому зараз — не визнавати помилок. І нагадав про скандал із чатом Signal, коли високопоставлені американські чиновники, включно з міністром оборони Пітом Гегсетом, додали журналіста в груповий чат, де обговорювали плани нападу на Ємен.

Трамп і всі причетні відмовилися визнати свою провину, натомість обрушившись із критикою на журналіста і звинувативши його в перебільшенні того, що він почув у чаті.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що венесуельська банда "Трен де Арагуа" вторгається до Сполучених Штатів, і послався на Закон про іноземних ворогів 1798 року — закон воєнного часу, що надає президентові ширшу свободу дій у політиці та виконавчій владі для прискорення масових депортацій.

Депортовані у в'язниці CECOT у Сальвадорі Фото: Nayib Bukele/X

Однак суддя Джеймс Боасберг заборонив подальші депортації відповідно до закону і наказав авіарейсам повернутися до Сполучених Штатів, що адміністрація не виконала.

Тепер адміністрація просить Верховний суд дозволити відновити ці депортації і 31 березня відправила в Сальвадор ще 17 осіб, заявивши, що це "жорстокі злочинці".

Нагадаємо, Фокус писав про в'язницю CECOT у Сальвадорі, яку критики називають "чорною дірою в правах людини".