Преданный Трампу ведущий Джо Роган внезапно раскритиковал его решения

Подкастер поддерживал президента США, но ему не понравилась политика массовой депортации. Роган предположил в тюрьму в Сальвадоре, которую он назвал "адом на Земле", могли отправить невинных людей.

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Об этом пишет NYpost.

Решение администрации Трампа применить Закон об иностранных врагах, чтобы отправить сотни предполагаемых членов банд в печально известную тюрьму CECOT в Сальвадоре, вызвало судебные иски и протесты.

Однако осуждение Роганом этого решения на фоне сообщений о том, что невинных мирных жителей ошибочно перепутали с преступниками, может стать самым серьезным ударом для администрации Дональда Трампа.

"Это ужасно. Есть опасения, что людей, которые не являются преступниками, ловят, депортируют и отправляют в тюрьмы Сальвадора. Это какое-то безумие, что такое возможно. Это ужасно. И это, опять же, плохо для дела", — заявил Роган.

Считается, что невероятно успешный подкаст Рогана привлек молодых избирателей-мужчин к движению MAGA после того, как Трамп появился в одном из эпизодов во время своей президентской предвыборной кампании.

Дональд Трамп на подкасте Джо Рогана Фото: Скриншот

Таким образом, его мнение о политике администрации имеет огромное влияние на его фанатов.

Он в целом поддерживал радикальные действия Трампа в первые два месяца его пребывания в Белом доме, но Роган подвел черту во время субботнего эпизода.

Поступали сообщения о том, что некоторые из 238 иммигрантов, задержанных в ходе массовых рейдов, были неправильно идентифицированы.

Джо Роган и Дональд Трамп в прошлом году Фото: Getty Images

Один из таких случаев предположительно связан с 31-летним Андрисом Эрнандесом из Венесуэлы, который работал парикмахером и легально прибыл в Соединенные Штаты. В отчете журнала Time Magazine из тюрьмы отмечалось: "Один молодой человек зарыдал, когда охранник толкнул его на пол. Он сказал: "Я не член банды. Я гей. Я парикмахер".

Репортер сказал: "Я ему поверил. Но, может быть, это только потому, что он выглядел не так, как я ожидал, — он не был татуированным монстром".

Ссылаясь на статью, Роган сказал: "Сколько времени пройдет, прежде чем этот парень сможет выйти на свободу? Можем ли мы придумать, как их вызволить? Есть ли какой-либо план, чтобы предупредить власти о том, что они совершили ужасную ошибку, и исправить ее?"

Он также заявил, что политика Белого дома сейчас – не признавать ошибок. И напомнил о скандале с чатом Signal, когда высокопоставленные американские чиновники, включая министра обороны Пита Хегсета добавили журналиста в групповой чат, где обсуждались планы нападения на Йемен.

Трамп и все причастные отказались признать свою вину, вместо этого обрушившись с критикой на журналиста и обвинив его в преувеличении того, что он услышал в чате.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что венесуэльская банда "Трен де Арагуа" вторгается в Соединенные Штаты, и сослался на Закон об иностранных врагах 1798 года — закон военного времени, который предоставляет президенту более широкую свободу действий в политике и исполнительной власти для ускорения массовых депортаций.

Депортированные в тюрьме CECOT в Сальвадоре Фото: Nayib Bukele/X

Однако судья Джеймс Боасберг запретил дальнейшие депортации в соответствии с законом и приказал авиарейсам вернуться в Соединенные Штаты, что администрация не выполнила.

Теперь администрация просит Верховный суд разрешить возобновить эти депортации и 31 марта отправила в Сальвадор еще 17 человек, заявив, что это "жестокие преступники".

Напомним, Фокус писал о тюрьме CECOT в Сальвадоре, которую критики называют "черной дырой в правах человека".