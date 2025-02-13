У Трампа планують оприлюднити список клієнтів Джеффрі Епштейна

Оприлюднити список президента просять політики, які хочуть знати, хто був безпосередньо залучений до мережі покійного Епштейна з торгівлі людьми.

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В адміністрації президента США Дональда Трампа вирішила розсекретити низку федеральних секретів, серед яких файли, пов'язані з 11 вересня, убивством Джона Кеннеді та спостереженнями НЛО. Також у цьому переліку є список "клієнтів" бізнесмена Джеффрі Епштейна, який наклав на себе руки після звинувачень у педофілії та торгівлі людьми, повідомляє The Times.

Глава Білого дому призначив конгресмена Анну Пауліну Луну керівником групи, яка цим і займеться. За інформацією видання, про оприлюднення цього списку президента настійно просили політики, оскільки це розкриє, хто був безпосередньо залучений у ймовірну мережу покійного фінансиста з торгівлі людьми.

Наразі незрозуміло, чи відрізняється список клієнтів від чорної книги Епштейна, яку раніше було оприлюднено на судових слуханнях. У ній згадуються принц Ендрю, Білл Клінтон і сам Трамп. При цьому немає жодних натяків на будь-які правопорушення з їхнього боку.

Президент США раніше заявляв, що він посварився з Епштейном у 1990-х роках, до того, як сексуальний злочинець був заарештований за примушування дівчат до сексу в 2008-му. Хоча вони обидва були жителями Палм-Біч, Трамп заперечував, що коли-небудь відвідував будинок Джеффрі на Американських Віргінських островах і нічого не знав про сексуальне насильство над жінками і дівчатами.

"На щастя, я ніколи не був на його острові, але багато людей там були", — заявляв він, додавши, що в бортових журналах приватного літака Епштейна експрезидент США Білл Клінтон зазначений як пасажир. Той усе заперечує.

Джеффрі наклав на себе руки в серпні 2019 року, чекаючи суду за новими звинуваченнями в торгівлі дівчатками-підлітками. Його колишню дівчину Гіслейн Максвелл притягнули до відповідальності за її роль у вербуванні неповнолітніх жертв і засудили до 20 років позбавлення волі в грудні 2021 року.

Раніше Фокус писав, що чекає на принца Ендрю після оприлюднення "файлів Епштейна". Через зв'язки з педофілом брат короля зазнав величезних репутаційних втрат і був позбавлений низки привілеїв.