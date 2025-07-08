Трамп разозлился на репортера после неудобного вопроса: о ком шла речь (видео)

Президент США Дональд Трамп, известный своей нелюбовью к прессе, отчитал репортера New York Post после того, как тот спросил генерального прокурора Пэм Бонди о том, что было обнаружено в ходе проверки файлов Джеффри Эпштейна.

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Во время пресс-конференции, которая последовала сразу за заседанием Кабинета министров, глава Белого дома заявил, что своим вопросом журналист хотел "осквернить" смертельную трагедию наводнения в Техасе, пишет Daily Mail.

Поводом для диалога стало то, что 6 июля Министерство юстиции и ФБР в своем отчете опровергли ранее циркулировавшую информацию, что финансист-педофил Джеффри Эпштейн был убит, и что у него был список высокопоставленных клиентов, которых он шантажировал.

"Вы все еще говорите о Джеффри Эпштейне? Об этом парне говорят уже много лет", – заявил он, добавив, что СМИ должны отойти от "этого урода" Эпштейна и больше сосредоточиться на трагедии в Техасе и продолжающихся войнах на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной.

Сторонники Трампа годами выдвигали теории заговора по поводу официального отчета, в котором Эпштейн покончил с собой в своей тюремной камере 10 августа 2019 года. Во время своей кампании 2024 года республиканец поклялся, что раскроет секреты федерального правительства, включая файлы Джеффри Эпштейна и расследования убийств Джона Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего.

Трампу не понравился вопрос журналиста New York Post

Однако сейчас он изменил риторику в этом вопросе.

"Вы хотите тратить время — вы хотите ответить?" — спросил Трамп своего генерального прокурора, которая сидела во втором кресле по левую руку президента рядом с госсекретарем Марко Рубио.

Бонди сказала, что она не против ответить на вопрос, но Трамп продолжил свою тираду против репортера Post.

"Я имею в виду, я не могу поверить, что вы задаете вопрос об Эпштейне в такое время, когда у нас есть некоторые из величайших успехов и также трагедия с тем, что произошло в Техасе. Это просто кажется осквернением, но вы продолжайте", — сказал он своему находящемуся в строю генеральному прокурору.

Затем генпрокурор добавила, что никогда не признавала, что существовал "список клиентов", и что она на самом деле ссылалась на полную документацию, связанную с расследованием преступлений Эпштейна о торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации.

По ее словам, причина, по которой не были опубликованы дополнительные доказательства, – наличие в них детской порнографии.

"Оказалось, что это была детская порнография, загруженная этим отвратительным Джеффри Эпштейном. Она никогда не будет опубликована, никогда не увидит свет", – заявила она.

Как сообщалось ранее, 5 июня Илон Маск рассказал, что президент США фигурирует в делах Джеффри Эпштейна.

"Пора обнародовать настоящую сенсацию: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Вот настоящая причина, почему они не были обнародованы", — заявил бизнесмен.

Напомним, во время общения с журналистами Трамп назвал Путина плохим человеком, который убивает людей, и пообещал ему "сюрприз".