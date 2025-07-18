Трамп написал для Эпштейна "непристойное" письмо: он угрожает судом и называет его фейком

Сообщница обвиняемого в сексуальной торговле Джеффри Эпштейна готовила ему особый подарок к 50-летию. Гислен Максвелл обратилась к семье и друзьям финансиста, и одним из них, по данным The Wall Street Journal, был президент США Дональд Трамп.

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Максвелл собрала письма от Трампа и еще десятков коллег Эпштейна, чтобы сделать альбом к его дню рождения в 2003 году. Источники сообщили журналистам, что альбом имел кожаный переплет и был изготовлен еще до ареста.

Эпштейна впервые арестовали в 2006 году, и тогда этот альбом изучали в рамках расследования. Отмечается, что письмо от Трампа там — "непристойное, как и другие". Оно состоит из нескольких строк напечатанного текста, обрамленного контуром обнаженной женщины, вероятно, нарисованным маркером от руки. При этом подпись республиканца размещена ниже талии и имитирует волосы в интимной зоне.

"С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом", — говорится в конце письма.

Сам Трамп заявил изданию, что это — фейк и подделка.

"Я никогда в жизни не писал картины. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова", — заверил он.

Он пригрозил журналистам иском в суд. В американском Минюсте и ФБР не дали комментариев по поводу альбома. Отмечается, что также он содержит стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших подруг и друзей детства Эпштейна. В частности, там нашлись письма от бывшего главного исполнительного директора Victoria's Secret Лесли Векснера и адвоката и профессора Гарвардского университета Алана Дершовица.

"Я хотел дать тебе то, что ты хочешь... так вот оно...", — отметил в своем письме Векснер, его слова дополнил рисунок женской груди.

Ранее представитель Векснера уверял, что он в 2007 году "разорвал все связи с Эпштейном" и больше никогда с ним не контактировал. Письмо Дершовица содержало макет обложки журнала "Vanity Unfair" с шутливыми заголовками вроде "Кто был Джек-Ризник (серийный убийца — ред.)? Это был Джеффри Эпштейн?". Адвокат, представлявший интересы Эпштейна после первого ареста, заявил, что это было давно и он уже не помнит, "что, возможно, написал".

В издании отметили, что непонятно, как было подготовлено письмо с подписью Трампа. Внутри силуэта женщины была записка, стилизованная под воображаемый разговор и написанная от третьего лица. Обсуждение якобы между Трампом и Эпштейном выглядело как спор о том, возможно ли в жизни "больше, чем просто иметь все". Также упоминается, что "загадки никогда не стареют".

Известно, что Эпштейн и Трамп проводили время вместе в 1990-х и в начале 2000-х годов. В 2002 году республиканец описывал товарища как "потрясающего парня" и отмечал, что им одинаково нравятся "красивые женщины". Однако впоследствии, еще до признания финансистом своей вины в привлечении несовершеннолетней девушки к проституции, мужчины поссорились.

Максвелл, приговоренная к 20 годам заключения за помощь в торговле людьми, не ответила на письмо с просьбой об интервью. Ее адвокат сообщил, что бывшая светская львица сосредоточена на рассмотрении своего дела в Верховном суде США.

Как передали в CNN 17 июля, в ответ на публикацию The Wall Street Journal Трамп заявил, что подаст в суд на издание, на News Corp и даже на медиамагната Руперта Мердока. Также он приказал генеральному прокурору "предоставить все соответствующие показания Большому жюри, при условии одобрения судом". Пэм Бонди ответила, что готова сделать это 18 июля.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал опубликованную историю "полной и абсолютной чушью". На защиту Трампа также стала активистка Лора Лумер, которая заверила, что президент не печатает письма и пишет заметки "большим черным фломастером". Американский активист Чарли Кирк заявил, что не верит в опубликованное, ведь "Трамп совсем не так разговаривает".

Напомним, Джеффри Эпштейн умер в федеральной тюрьме Нью-Йорка в 2019 году, ему на тот момент было 66 лет. Финансист ждал суда по обвинению в сексуальной торговле. Десятки женщин заявили о нападениях на них в подростковом возрасте или в состоянии уязвимости. Несовершеннолетних девушек эксплуатировали и совершали над ними насилие.

8 июля президент США Дональд Трамп отчитал репортера New York Post за вопрос о так называемых "файлах Эпштейна". Поводом для диалога стало опровержение от Минюста и ФБР относительно списка высокопоставленных клиентов, которых он якобы шантажировал.