Спільниця Джеффрі Епштейна голодує вже п'ять днів, бо у в'язниці скінчилися гроші

Світська левиця Гіслейн Максвелл, яка літала приватними літаками і проводила час разом із Дональдом Трампом, зараз відбуває термін. І у в'язниці скінчилися гроші на їжу та медицину.

Гіслейн Максвелл, спільниця бізнесмена Джеффрі Епштейна, який наклав на себе руки після звинувачень у педофілії та торгівлі людьми, залишилася голодною в цей День подяки після того, як у в'язниці, де вона відбуває 20-річний термін за торгівлю дітьми з метою сексуальної експлуатації, "закінчилися гроші". Про це пише Daily Mail.

У в'язниці FCI Таллахассі у Флориді дуже погана репутація

62-річна Гіслейн народилася в сім'ї мільйонера, у минулому літала з Епштейном на приватних літаках і проводила час із Дональдом Трампом і британським принцом Ендрю. А тепер вона перебуває за ґратами і змушена голодувати, як і інші ув'язнені в'язниці FCI Таллахассі у Флориді.

Одне з джерел повідомило: "Це триває з минулого тижня. Ув'язненим повідомили, що у Бюро в'язниць закінчилися гроші, а Гіслен та інші залишилися голодувати".

Порції було скорочено з 225 грам до 55 грам. В'язниця заявляє, що не може дозволити собі оплатити вегетаріанську дієту, якої дотримується Гіслейн та інші ув'язнені.

А іншим ув'язненим заявили, що також у в'язниці немає грошей на ліки та медичне обслуговування.

"Ув'язнених, яким потрібні ліки — від хіміотерапевтичних препаратів до ліків від тиску, — відвели вбік і сказали, що грошей на ліки немає. Це безумство", — зазначив інсайдер. У торішньому звіті Міністерства юстиції було різко розкритиковано умови утримання у в'язниці Таллахассі, де було виявлено запліснявілу їжу, щурячий послід і гнилі овочі.

Гіслейн Максвелл і Джеффрі Епштейн Фото: Getty Images

Цього тижня Максвелл програла останній раунд апеляції проти винесеного їй у грудні 2021 року обвинувального вироку за її участь у сексуальному насильстві над кількома неповнолітніми дівчатками разом із колишнім бойфрендом Джеффрі Епштейном.

Колишню світську левицю і близьку подругу принца Ендрю визнали винною в тому, що заманювала до лап Епштейна дівчаток віком від 14 років.

Вона завжди рішуче заперечувала звинувачення і продовжувала заперечувати їх у тюремному інтерв'ю міжнародній журналістці Дафні Барак для The Mail on Sunday.

Максвелл сказала, що зустріч з Епштейном була "найбільшою помилкою" в її житті, додавши: "Я не знав, що він був таким жахливим. Я маю на увазі, зараз багато очевидно. Але в той час у нього було багато друзів. Він був дружний практично з усіма, кого тільки можна собі уявити. Не було жодних підстав вважати, що він був здатний на зло".

Гіслейн Максвелл і Джеффрі Епштейн Фото: Getty Images

Свого часу Дональд Трамп розповідав, що знає Джеффрі Епштейна вже 15 років і називав його "чудовим хлопцем". Епштейн і Максвелл були на весіллі доньки Білла Клінтона і товаришували з Біллом Гейтсом і наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

Її адвокати планують подати апеляцію у її справі аж до Верховного суду США.

Нагадаємо, Джеффрі Епштейн, засуджений за педофілію, наклав на себе руки у в'язниці Нью-Йорка у 2019 році після арешту за кількома звинуваченнями в сексуальному насильстві над дітьми.