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Сообщница Джеффри Эпштейна голодает уже пять дней, потому что в тюрьме кончились деньги

Гислейн Максвелл, тюрьма, голодовка, скандал, Джеффри Эпштейн
Фото: Getty Images | Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн

Светская львица Гислейн Максвелл, которая летала частными самолетами и проводила время вместе с Дональдом Трампом, сейчас отбывает срок. И у тюрьмы кончились деньги на еду и медицину.

Гислейн Максвелл, сообщница бизнесмена Джеффри Эпштейна, который покончил с собой после обвинений в педофилии и торговле людьми, осталась голодной в этот День благодарения после того, как в тюрьме, где она отбывает 20-летний срок за торговлю детьми в сексуальных целях, "закончились деньги". Об этом пишет Daily Mail.

У тюрьмы FCI Таллахасси во Флориде очень плохая репутация

62-летняя Гислейн родилась в семье миллионера, в прошлом летала с Эпштейном на частных самолетах и проводила время с Дональдом Трампом и британским принцем Эндрю. А теперь она находится за решеткой и вынуждена голодать, как и другие заключенные тюрьмы FCI Таллахасси во Флориде.

Один из источников сообщил: "Это продолжается с прошлой недели. Заключенным сообщили, что у Бюро тюрем закончились деньги, а Гислен и остальные остались голодать".

Порции были сокращены с 225 грамм до 55 грамм. Тюрьма заявляет, что не может позволить себе оплатить вегетарианскую диету, которой придерживается Гислейн и другие заключенные.

А остальным заключенным заявили, что также у тюрьмы нет денег на лекарства и медицинское обслуживание.

"Заключенных, которым нужны лекарства — от химиотерапевтических препаратов до лекарств от давления, — отвели в сторону и сказали, что денег на лекарства нет. Это безумие", — отметил инсайдер. В прошлогоднем отчете Министерства юстиции были резко раскритикованы условия содержания в тюрьме Таллахасси, где были обнаружены заплесневелая еда, крысиный помет и гнилые овощи.

Гислейн Максвелл, тюрьма, голодовка, скандал, Джеффри Эпштейн Fullscreen
Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн
Фото: Getty Images

На этой неделе Максвелл проиграла последний раунд апелляции против вынесенного ей в декабре 2021 года обвинительного приговора за ее участие в сексуальном насилии над несколькими несовершеннолетними девочками вместе с бывшим бойфрендом Джеффри Эпштейном.

Бывшая светская львица и близкая подруга принца Эндрю была признана виновной в том, что заманивала в лапы Эпштейна девочек в возрасте от 14 лет.

Она всегда решительно отрицала обвинения и продолжала отрицать их в тюремном интервью международной журналистке Дафне Барак для The Mail on Sunday.

Максвелл сказала, что встреча с Эпштейном была "величайшей ошибкой" в ее жизни, добавив: "Я не знал, что он был таким ужасным. Я имею в виду, сейчас много очевидно. Но в то время у него было много друзей. Он был дружен практически со всеми, кого только можно себе представить. Не было никаких оснований полагать, что он был способен на зло".

Гислейн Максвелл, тюрьма, голодовка, скандал, Джеффри Эпштейн Fullscreen
Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн
Фото: Getty Images

В свое время Дональд Трамп рассказывал, что знает Джеффри Эпштейна уже 15 лет и называл его "отличным парнем". Эпштейн и Максвелл были на свадьбе дочери Билла Клинтона и дружили с Биллом Гейтсом и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

Ее адвокаты планируют подать апелляцию по ее делу вплоть до Верховного суда США.

Напомним, Джеффри Эпштейн, осужденный за педофилию, покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка в 2019 году после ареста по нескольким обвинениям в сексуальном насилии над детьми.