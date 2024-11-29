Сообщница Джеффри Эпштейна голодает уже пять дней, потому что в тюрьме кончились деньги

Светская львица Гислейн Максвелл, которая летала частными самолетами и проводила время вместе с Дональдом Трампом, сейчас отбывает срок. И у тюрьмы кончились деньги на еду и медицину.

Гислейн Максвелл, сообщница бизнесмена Джеффри Эпштейна, который покончил с собой после обвинений в педофилии и торговле людьми, осталась голодной в этот День благодарения после того, как в тюрьме, где она отбывает 20-летний срок за торговлю детьми в сексуальных целях, "закончились деньги". Об этом пишет Daily Mail.

У тюрьмы FCI Таллахасси во Флориде очень плохая репутация

62-летняя Гислейн родилась в семье миллионера, в прошлом летала с Эпштейном на частных самолетах и проводила время с Дональдом Трампом и британским принцем Эндрю. А теперь она находится за решеткой и вынуждена голодать, как и другие заключенные тюрьмы FCI Таллахасси во Флориде.

Один из источников сообщил: "Это продолжается с прошлой недели. Заключенным сообщили, что у Бюро тюрем закончились деньги, а Гислен и остальные остались голодать".

Порции были сокращены с 225 грамм до 55 грамм. Тюрьма заявляет, что не может позволить себе оплатить вегетарианскую диету, которой придерживается Гислейн и другие заключенные.

А остальным заключенным заявили, что также у тюрьмы нет денег на лекарства и медицинское обслуживание.

"Заключенных, которым нужны лекарства — от химиотерапевтических препаратов до лекарств от давления, — отвели в сторону и сказали, что денег на лекарства нет. Это безумие", — отметил инсайдер. В прошлогоднем отчете Министерства юстиции были резко раскритикованы условия содержания в тюрьме Таллахасси, где были обнаружены заплесневелая еда, крысиный помет и гнилые овощи.

Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн Фото: Getty Images

На этой неделе Максвелл проиграла последний раунд апелляции против вынесенного ей в декабре 2021 года обвинительного приговора за ее участие в сексуальном насилии над несколькими несовершеннолетними девочками вместе с бывшим бойфрендом Джеффри Эпштейном.

Бывшая светская львица и близкая подруга принца Эндрю была признана виновной в том, что заманивала в лапы Эпштейна девочек в возрасте от 14 лет.

Она всегда решительно отрицала обвинения и продолжала отрицать их в тюремном интервью международной журналистке Дафне Барак для The Mail on Sunday.

Максвелл сказала, что встреча с Эпштейном была "величайшей ошибкой" в ее жизни, добавив: "Я не знал, что он был таким ужасным. Я имею в виду, сейчас много очевидно. Но в то время у него было много друзей. Он был дружен практически со всеми, кого только можно себе представить. Не было никаких оснований полагать, что он был способен на зло".

Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн Фото: Getty Images

В свое время Дональд Трамп рассказывал, что знает Джеффри Эпштейна уже 15 лет и называл его "отличным парнем". Эпштейн и Максвелл были на свадьбе дочери Билла Клинтона и дружили с Биллом Гейтсом и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

Ее адвокаты планируют подать апелляцию по ее делу вплоть до Верховного суда США.

Напомним, Джеффри Эпштейн, осужденный за педофилию, покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка в 2019 году после ареста по нескольким обвинениям в сексуальном насилии над детьми.