"Історичний" і "великий": Трамп подав судовий позов проти ЗМІ після скандальної публікації про записку Епштейну
Президент США Дональд Трамп заявив, що його команда юристів подала "історичний" судовий позов проти медіа The Wall Street Journal за публікацію "неправдивої, зловмисної, наклепницької, фейкової статті". У статті фігурує він сам і записка, яку Трамп нібито надіслав скандальному Джеффрі Епштейну — бізнесмену, засудженому у справі про торгівлю та насильство над людьми.
"Історичний" позов було подано проти самого видання WSJ, авторів публікації, а також корпоративних власників та афілійованих осіб на чолі з Рупертом Мердоком та Робертом Томсоном. Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.
"Цей позов подається не лише від імені вашого улюбленого президента, мене, але й для того, щоб продовжувати відстоювати інтереси всіх американців, які більше не будуть терпіти зловживань і неправомірних дій ЗМІ, що поширюють фальшиві новини", — наголосив Дональд Трамп.
Також у своєму дописі він згадав про те, що колись вже притягував до відповідальності медіа, зокрема телеканал ABC та ведучого Джорджа Слопадопулоса, телеканал CBS та телевізійну програму 60 Minutes, а також інших журналістів, які, за словами Трампа, поширювали неправдиві новини.
Наприкінці допису Дональд Трамп висловив сподівання, що Руперт Мердок та його "друзі" з нетерпінням очікують на "багатогодинні свідчення", які вони повинні будуть надати у цій справі.
ЗМІ повідомили, що Трамп написав Епштейну "непристойний" лист
Скандал довкола Трампа і листа Епштейну виник 17 липня, коли у The Wall Street Journal поділилися подробицями відзначення 50-річчя мільярдера. Гіслен Максвелл, спільниця у справі Джеффрі Епштейна, готувала "особливий подарунок" на його день народження, звернувшись до знайомих та друзів Епштейна, серед яких був і чинний президент США Дональд Трамп.
Максвелл зібрала листи від Трампа та десятків інших друзів Епштейна з метою створення альбому у 2003 році. У 2006 році альбом вперше вивчали в межах розслідування його справи, і виявили там лист від Дональда Трампа. Повідомлялося, що послання було "непристойним", як і інші листи із цього альбому.
Лист від Трампа, за даними медіа, складався з кількох рядків надрукованого тексту, і був обрамлений контуром оголеної жінки, який, ймовірно, було намальовано контуром від руки.
Нагадаємо, 18 липня у The Times повідомили, що Пекін готує зустріч за участі Сі, Путіна і Трампа.
Також 18 липня у The Washington Post інформували, що Трамп порадив Зеленському йти у наступ.