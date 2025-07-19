"Исторический" и "великий": Трамп подал судебный иск против СМИ после скандальной публикации о записке Эпштейну

Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда юристов подала "исторический" судебный иск против медиа The Wall Street Journal за публикацию "ложной, злонамеренной, клеветнической, фейковой статьи". В статье фигурирует он сам и записка, которую Трамп якобы отправил скандальному Джеффри Эпштейну — бизнесмену, осужденному по делу о торговле и насилии над людьми.

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"Исторический" иск был подан против самого издания WSJ, авторов публикации, а также корпоративных владельцев и аффилированных лиц во главе с Рупертом Мердоком и Робертом Томсоном. Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Этот иск подается не только от имени вашего любимого президента, меня, но и для того, чтобы продолжать отстаивать интересы всех американцев, которые больше не будут терпеть злоупотреблений и неправомерных действий СМИ, распространяющих фальшивые новости", — подчеркнул Дональд Трамп.

Также в своей заметке он упомянул о том, что когда-то уже привлекал к ответственности медиа, в частности телеканал ABC и ведущего Джорджа Слопадопулоса, телеканал CBS и телевизионную программу 60 Minutes, а также других журналистов, которые, по словам Трампа, распространяли ложные новости.

Скриншот | сообщение Трампа об иске против WSJ

В конце сообщения Дональд Трамп выразил надежду, что Руперт Мердок и его "друзья" с нетерпением ожидают "многочасовые показания", которые они должны будут предоставить по этому делу.

СМИ сообщили, что Трамп написал Эпштейну "непристойное" письмо

Скандал вокруг Трампа и письма Эпштейну возник 17 июля, когда в The Wall Street Journal поделились подробностями празднования 50-летия миллиардера. Гислен Максвелл, сообщница по делу Джеффри Эпштейна, готовила "особый подарок" на его день рождения, обратившись к знакомым и друзьям Эпштейна, среди которых был и действующий президент США Дональд Трамп.

Максвелл собрала письма от Трампа и десятков других друзей Эпштейна с целью создания альбома в 2003 году. В 2006 году альбом впервые изучали в рамках расследования его дела, и обнаружили там письмо от Дональда Трампа. Сообщалось, что послание было "непристойным", как и другие письма из этого альбома.

Письмо от Трампа, по данным медиа, состояло из нескольких строк напечатанного текста, и было обрамлено контуром обнаженной женщины, который, вероятно, был нарисован контуром от руки.

Напомним, 18 июля в The Times сообщили, что Пекин готовит встречу с участием Си, Путина и Трампа.

Также 18 июля в The Washington Post информировали, что Трамп посоветовал Зеленскому идти в наступление.